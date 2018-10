León buscó la victoria, dice Omar Oseguera

La virtud que tuvo el León para avanzar en la Copa fue el temple para no desesperarse con el gol en contra en la primera mitad.y que se lo debemos atribuir a la nueva mano en el látigo esmeralda.Nacho Ambriz se da cuenta de quiénes le pueden responder yEs cierto, ayer no se comportó como una fiera sumamente hambrienta,Ahora viene un reto más difícil en semifinales, pues será de visita y ante el actual líder de la Liga.Anoche en el Nou Camp ganó el que mejor jugó, el que más lo buscó, con todo y las torpezas del silbante.ahí es uno de los mejores de México. Qué tamaños de Price para cobrar y mal por Meneses, quien no pudo coronar su mejor partido como esmeralda.más ordenado, con más desgaste físico y otra actitud, la suficiente como para soñar con ganar la Copa.Es claro que Ambriz quiere ganar la copa.