Así fue la pesadilla de Kim Kardashian frente a dos ladrones en su habitación

Dos años después del mediático atraco a mano armada que Kim Kardashiansufrió en París, su compañía de seguros ha demandado ahora, la cantidad que el seguro pagó a Kardashian por las joyas robadas a punta de pistola en un hotel de la capital francesa.Eran casi las tres de la madrugada del 3 de octubre de 2016 cuando cinco hombres armados y vestidos de Policía entraron por la fuerza en el complejo residencial de lujo donde se alojaba Kardashian, situado en el céntrico y elegante barrio parisino de La Madeleine. Primero maniataron al vigilante en la recepción, al que amenazaron con un arma.Tres de los asaltantes se quedaron vigilando la puerta de acceso y dos de ellos entraron en la habitación de Kardashian, donde la estrella estaba sola ya que su guardaespaldas no se encontraba en el edificio.Según ella misma contó meses después en su reality show Las Kardashian, cuando abandonaron el recinto, ella logró liberar sus manos y pidió ayuda a gritos tras temer incluso por su vida.Pascal Duvier, el hombre encargado de la seguridad de la celebridad, salió esa noche del hotel para acompañar a las hermanas de la mediana de las Kardashian, Kourtney y Kendall a un club cercano, dejando a la esposa del rapero Kanye West sin vigilancia. Todas estaban allí por la Semana de la Moda de París. Según publican los medios estadounidenses People y TMZ, la demanda afirma que hubo una serie de violaciones de seguridad en el hotel que el guardaespaldas no corrigió, comoo que el intercomunicador de la puerta no funcionaba.La compañía de seguros, quien ha interpuesto la demanda al considerar que la empresa de seguridad de la celebridad cometió una negligencia y culpa a Duvier de ser el principal causante del robo, arremete también contra el conserje del complejo por no tener ningún entrenamiento de defensa, pero ni él ni el hotel han sido demandados.Kardashian y West decidieron prescindir de los servicios de Duvier en noviembre de 2016, un mes después del incidente. “Pascal ya no trabaja para ellos, pero no fue despedido. En su lugar, se reasignó a otra familia por razones profesionales. Pascal pensó que decepcionó a Kim y no hizo su trabajo correctamente en París. Todos estuvieron de acuerdo en que era mejor para Kim y Kanye contratar un equipo de seguridad completamente nuevo”, dijo entonces una fuente a People.El asalto fue portada de todas las revistas del corazón y de la prensa e informativos internacionales. Incluso el entonces presidente francés François Hollande se interesó por el millonario robo. Personas del círculo de la estrella de la televisión y empresaria señalaron a varios medios de EU que el presidente francés estaba “personalmente involucrado en la investigación” y que, además,La investigación policial se abrió inmediatamente y la celebridad, famosa por su sobreexposición en las redes sociales, se autoimpuso abandonarlas por unos meses. También decidió cancelar todas sus apariciones públicas. Tardó cinco meses en hablar de lo ocurrido. Fue en una entrevista en el programa Ellen DeGeneres, donde reveló algunos detalles de cómo se había sentido. Aunque no fue hasta en un episodio del reality show de su familia queSegún su propio relato, durante el atraco pensó que la iban a violar. "Me tiró hacia él frente a la cama y pensé: ‘Vale, este es el momento en que me violarán. Me preparé por completo mentalmente, pero no lo hicieron", reveló entonces.Tres meses después del suceso, en enero de 2017, la policía francesa arrestó a 17 personas en París involucradas en el robo. Entre los detenidos estaban los autores materiales del robo, pero también intermediarios, vinculados con el intento de revender las joyas que sustrajeron a Kardashian. Entonces, el presunto cabecilla del atraco confesó y decidió disculparse ante la esposa de West.Según pudieron saber los investigadores, tras el robo, todo el grupo de atracadores tomó la decisión conjunta de fundir las joyas para no dejar huellas.Para la también empresaria, que voló inmediatamente de regreso a Nueva York, ha sido una de las peores experiencias de su vida y ha tardado dos años en regresar a París. Fue el pasado junio, junto a su esposo al desfile de Louis Vuitton.