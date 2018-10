"Si yo lo hubiera hecho pues sería como pensar que para qué abro la boca, pero si de algo me he jactado siempre es que no me gusta hablar de política, no sé, no me interesa. No sé de dónde venga porque sí se ve como que lo hicieron muy bien con la intención. Tampoco sé para qué, no me interesa, no sé por qué tanto ataque y es muy feo que lo hagan más cuando tú no hiciste nada".



"El hecho de que cierta gente te ataque me da risa, he aprendido a que no me duela. Me dolía más ver llorar a mi mamá y a mi abuelita, pero me ha hecho una mujer más fuerte y sí me he encerrado un poquito más, ya no soy tan abierta", declaró".

ha aprendido a ignorar los comentarios en su contra pero para no estar en contacto con éstos -al menos en su cuenta de-, los desactivó. Esto tras una declaración que niega haber dicho y que tenía que ver con irse del país en caso de que ganaraEn uno de los programas dese ve cómo la conductora encara a una mujer que la cuestionó al respecto. Una de las razones por las que decidió bloquear los comentarios de gente con la que no se siga mutuamente es porque no quiere que su hijo, más grande, lea ese tipo de cosas.