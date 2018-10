"No por eso voy a dejar de salir a la calle el día de mañana, finalmente no tengo nada que ocultar"

De Geraldine Bazán no quiere hablar

Lo que dije fue... En el momento en que el padre de mis hijas tenga como pareja a una buena mujer,inteligente y decente será el momento en el que conviva con mis hijas,NO es el caso aún. — Geraldine Bazan (@GeraldineBazanO) September 24, 2018





"Yo no voy a entrar a ese juego de palabras y mejor reservo mis comentarios"

Irina Baeva 'aceptó' su relación con Gabriel Soto en una entevista. La actriz lo dijo entre risas, pues se veía de lo más relajada., dijo entre risas la actriz de 25 años, para el programa 'Despierta América'.Señaló que no tiene que ocultarse por mantener una relación con Gabriel Soto.Dijo que no 'entrará en el juego de comentarios' de Geraldine Bazán, quien en Twitter escribió que aún no es el momento de que sus hijas convivan con la pareja de su padre.VIDEOS AM PARA TI: