A través de su cuenta de Instagram, la hija de Eugenio Derbez, Aislinn, subió a sus Insta stories cinco videos en los que muestra cómo su esposo, el actor Mauricio Ochmann, cena de una forma muy rústica y esté termina evidenciando a la actriz.

Según podemos observar en la primera historia, Ochmann se muestra comiendo una barra energética en el fregadero y Aislinn cuestiona el porqué de esa cena, pues ella, enfatiza, había cenado dos hamburguesas.

En la siguiente historia, la madre primeriza, con una risa burlona, le pidió una explicación del lugar en el que cenaba y él responde "porque llegó a las 9:30 de la noche y mi mujer no me hace de cenar".

La actriz desconcertada lo enfrenta diciéndole "no seas hablador Mauricio", esto a manera de desmentir lo que había aseverado su marido. Aislinn rápidamente le enumera lo que había en el refrigerador.

"El hecho de que tú escojas cenar como vlogger vegano es tu problema" le señaló la guapa actriz.

Para la quinta historia enfocó el contenido de su refrigerador mostrando a sus seguidores la comida que Ochmann pudo haber cenado.

Mauricio señaló que no mentía y que en efecto, había comida en el congelador pero su esposa no le calentaba, a lo que Aislinn respondió al instante "no me alburees ¿qué te pasa?" Y con cara sorprendida, Mauricio aseguró "A ver, la comida".

El momento terminó entre risas de ambos.