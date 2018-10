Video. Enrique Iglesias besa apasionadamente a mujer y no es su esposa

EL VIDEO

¡Enrique Iglesias a los besos con una fan! Él la invitó al escenario y ella aprovechó para robarle un beso. #lovieneltrece pic.twitter.com/7mPEWOeUZ1 — eltrece (@eltreceoficial) October 4, 2018

Parte de su show

El cantantefue muy complaciente con una fan que no sólo le pedía un autógrafo y una selfie, sino un beso, y no en la mejilla ¡en la boca!Una de las fans desaltó al escenario para besar desenfrenadamente al cantante en varias ocasiones, y todo quedó grabado.El hecho ocurrió en un show en, y se observa al cantante no resistirse absolutamente nada, incluso el responde mutuamente a besos a la fan, que logró unaestá casado con lay tienen dos hijos,Pero tal parece que al cantante se le olvidó y complació totalmente a la chica.