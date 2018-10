Descartan riesgos por obras en estacionamiento de Plaza Cibeles

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Personal de Administración de la, aseguró que no hay riesgo en el uso delpara los visitantes del lugar, detallando que son labores de rehabilitación las que se realizan al interior del espacio.Desde hace cerca de mes y medio se comenzaron las labores de mantenimiento del estacionamiento, en el primer y segundo nivel, explicó el personal, señalando que las reparaciones del piso de cada uno de estos niveles son para mantener sobre todo las salidas y entradas a cada uno de los niveles.El personal administrativo indicó que no hay riesgos para los visitantes de la Plaza Cibeles, pues se cuenta con personal especializado trabajando en el estacionamiento, mientras que los puntales que se han colocado no son por el riesgo a un derrumbe en el lugar, sino como parte de la seguridad a la hora del trabajo de rehabilitación.La fecha para el término de estas acciones, explicaron a AM, es para dentro de un aproximado de dos meses, contando con los permisos por parte del Gobierno de Irapuato, para realizar estas labores de acondicionamiento de los dos niveles.En días pasados, las fotografías del mantenimiento del estacionamiento causaron polémica en redes sociales de usuarios irapuatenses, quienes dieron a conocer su preocupación porque el estacionamiento se encontrara en malas condiciones.El personal administrativo agregó que se continuará con los trabajos y con cierres parciales de los niveles en los que se realiza el mantenimiento, sin que se tengan riesgos para los usuarios de estos espacios, contando con cuatro niveles para estacionamiento a parte del exterior de la plaza.