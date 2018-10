En Guanajuato condenan a prisión a funcionarios por desviar recursos públicos

“La investigación de la PGJE mediante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, obtuvo sentencia condenatoria por el delito de enriquecimiento ilícito en contra de Francisco Javier ‘N’.

Esta persona se desempeñaba como ex coordinador operativo del departamento de tesorería del Instituto de Salud Pública para el Estado de Guanajuato”, informó este jueves la Secretaría de Gobierno a través de un comunicado.

No libra prisión



“Estas acciones refrendan el compromiso de la Procuraduría de Justicia y del Gobierno del Estado, con el firme combate a quienes incurran en prácticas deshonestas en el ejercicio de la función pública”, afirma la Secretaría de Gobierno.

Robo millonario



“Se comprobó el desfalco por 4 millones 713 en agravio del patrimonio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia –DIF- municipal de Celaya, por parte de quien fungió como ex director administrativo en el trienio 2012-2015, José David ‘N’.

“La PGJE pudo establecer que el hoy sentenciado, cuando se desempeñaba como empleado en un organismo descentralizado, durante el periodo comprendido del 3 de diciembre de 2012, al 3 de septiembre de 2015, dispuso a su favor, de recursos económicos que administraba como servidor público”, detalló la Secretaría de Gobierno.



“En la indagatoria, los investigadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado, descubrieron que el sentenciado decidió disponer del patrimonio que administraba, para depositar los recursos a una cuenta a su propio nombre, identificada como cuenta destino.

Además, intentó ocultar esta práctica, al justificar supuestas donaciones al “Orfanato Querétaro”, organismo que no se encuentra registrado en ningún padrón del propio Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Celaya”.

