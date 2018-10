“Yo creo que Escudo fue un sexenio anterior, ya concluyó y aquí se acaba Escudo, es importante quedarnos con infraestructura porque hay mucha muy valiosa, tenemos la fibra óptica, las cámaras, buscaremos quién les dé mantenimiento.



“Pero al contrario, tendremos que comprar nueva tecnología de una manera transparente y de una manera pública y entender que la tecnología no te va a arreglar el problema, es una herramienta más, ahora hay que poner todo en justa dimensión”, lanzó el Gobernador, a ocho días de tomar protesta oficialmente.



“Guanajuato es sinónimo de tranquilidad y todos queremos que así siga siendo, por ello, mi Gobierno ha sido especialmente sensible a la demanda de los ciudadanos para reforzar la seguridad”, dijo Miguel Márquez el 15 de abril de 2014, cuando se puso en marcha formalmente el programa.



“Lo que se adquiera, tecnología y demás estará en base a la nueva estrategia en donde en el nuevo modelo existe la participación ciudadana, será de manera transparente y pública, qué se está comprando y a quién se les está comprando”, aseguró.

Será una prioridad gasto en seguridad



“En seis meses tendremos que tener datos reales de cómo están sucediendo las cosas, los resultados son día a día, vamos a estar reforzando con las herramientas que tenemos pero vendrán cambios importantes”, advirtió en entrevista el Gobernador.

am.- ¿Cuáles son los retos de Guanajuato?

¿Confía en sus titulares de seguridad?

¿Cuál es el golpe de timón en seguridad prometido en campaña?

Ya se analizó la nómina estatal, ¿habrá incremento o recortes?

¿Cuál va ser el sello de Diego Sinhue al frente de este sexenio?

Promete que habrá cifras creíbles



“Es importante generar nuevos esquemas de información que la población conozca exactamente lo que está sucediendo. Tenemos que trabajar en conjunto con INEGI para que tengamos todos unas mismas cifras, pero para todos es importante contar los resultados; sí existen conteos de homicidios, crímenes, pero también hay que contar resultados y es como la fuerza del estado puede empezar a vencer”, explicó en entrevista el mandatario.



“Al final las cifras deben ser un referente no sólo a los medios y la autoridad de dónde estamos y hacia dónde vamos, yo creo que en mi gobierno no habrá ningún problema con este tema de cifras porque tendremos que ir en concordancia. Todos tenemos que entrar en nueva dinámica de cómo vamos a informar. Es importante y lo que nos interesa es que baje la delincuencia, no quién tiene la razón en cifras”, añadió.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo fue tajante, la era del Programa Escudo en seguridad se acabó en Guanajuato.El Estado se quedará con tecnología y no se descarta que la empresa Seguritech, que abasteció al gobierno de todas las herramientas para el programa, pueda volver a concursar para el mantenimiento o dotar de otras piezas al sistema.¿Valdrá la pena invertir otra vez en este programa?, preguntóEl Programa Escudo nació el 21 de diciembre de 2012, la Secretaría de Seguridad Pública dio por adjudicación directa el contrato a la empresa Seguritech, por 2 mil 700 millones de pesos. Este mes se acaba el acuerdo.Ayer, Rodríguez Vallejo aseguró que toda la infraestructura se aprovechará pero también se buscará el mantenimiento adecuado, prometió que a través de una licitación.Consciente de que el mayor reto de su sexenio será el tema de la seguridad, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo apuesta a que el nuevo Consejo Ciudadano en esta materia vendrá a dar resultados.El consejo se ocupará del recurso, aportar ideas y trabajar en la estrategia de seguridad que presentará el mandatario. Pero además, será integrado por 10 ciudadanos invitados por él.Los esfuerzos en seguridad impactarán también al interior de la administración pública estatal con cambios, entre ellos un recorte en áreas que ya no cree necesarias.Rodríguez Vallejo dio la indicación de que no haya gastos en papelería o fotos institucionales, nada, todo se irá a la bolsa para seguridad, para más policías y apoyar a los municipios en la mejora de sueldos a los elementos.El principal reto es devolverles la paz a los guanajuatenses, el segundo, un estado en marcha con el tema de empleo. Tenemos retos importantes del desarrollo social, tenemos retos como educación, ya no cobertura, sino de calidad; en el sector salud ahora hay que hacerla que funcione.Pasar de un estado de manofactura a uno de mentefactura, sin que esto impacte en la vida y bolsillo de los guanajuatenses. Necesitamos seguir apoyando al campo como otro motor, hacer de Guanajuato el congelador de México y un administrador público transparente.Confío en todo el gabinete porque sé que es gente que tiene la capacidad. Muchas veces es importante dónde colocas a la persona y la estrategia.Hay que dejar líneas muy claras de acción e involucrarse con la ciudadanía a través de consejos, todo el gabinete tiene que dar resultados.El golpe de timón es devolverle la paz a la familia guanajuatense, se necesita una acción decidida del gobierno, de la fuerza al combatir la delincuencia y no sólo en la búsqueda de objetivos o inhibir comportamientos. Tenemos que desarticular las bandas y para esto se requiere un andamiaje jurídico, una mejor procuración de justicia, fortalecimiento a las policías municipales; no sólo queremos inhibir y frenar el crimen, estamos por las causas y reconstruir el tejido social.Es un plan mucho más ambicioso con un nuevo rostro. Hay que reconocer que a nivel federal tienen la mayoría en el Congreso y ya el Presidente electo ha manifestado que se castigará el robo de combustible, porque ahorita salen libres o la portación de armas de fuego y ésas son buenas noticias y qué bueno que hoy las vean como necesidad.Estamos revisando los programas porque aquéllos que no cumplan objetivos y no estén cambiando lo que se les encargó, vamos a orientar ese gasto, vamos a bajar personal de muchas áreas que creemos importantes, pero hoy lo urgente es la seguridad.Cambiamos la imagen, pero en todas las oficinas no hay foto mías, no gastamos en fotos, ni en papelería.No van a ver nuevos uniformes, vamos a ver muchos recortes en gastos corrientes. Esos recortes que parecen mínimos terminarán impactando.El sello con el que vamos a ejercer es mano firme, en todos los sentidos; contra la corrupción, contra la delincuencia, no nos va a temblar la mano para tomar decisiones de lo que se tenga que tomar.Es un estado que nos va permitir posicionar a Guanajuato a nivel mundial si nos comprometemos, no están solos pero no me dejen solo, necesitamos trabajar todos.El gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, señaló la necesidad de que todas las autoridades que den cifras en materia de seguridad, tendrán que hacerlo en total coordinación.publicó el pasado 7 de agosto que la Procuraduría de Guanajuato no contó 949 asesinatos que sí registró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Un análisis estadístico muestra que en 2016 la autoridad estatal empezó a reportar menos víctimas, situación que empeoró en 2017.Rodríguez Vallejo insistió en la necesidad de dar a conocer los resultados que den las fuerzas estatales, las detenciones, robos frustrados y también cuando bajen los homicidios.

