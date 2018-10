Inconformes familiares de Karla Donají por reunión con procurador; no hay noticias, dicen

“Realmente lo que queremos ver es algo concreto, ya son muchos días (…) de su desaparición y no tenemos algo que nos digan: sí o definitivamente, no”.



“Estuvimos contactando a familiares que tenemos en México, que están trabajando directamente con Gobernación, entonces ellos nos hicieron el favor de concertar la cita aquí con el procurador y solo así se comunicaron. A nosotros, directamente, no nos hicieron caso”, enfatizó.



Sin embargo, abundó que “por cuestiones de que haya fuga de información no nos pueden decir todo lo que están haciendo, pero dicen que llevan avances y que lo único que nos resta es confiar en ellos y esperar”.

