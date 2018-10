Sólo en un grupo de calles



“En el aniversario de Irapuato el Gobernador (Miguel Márquez Márquez) comentó que íbamos a hacer un programa de accesibilidad universal, planearon alrededor de 35 comunidades y alrededor de 60 colonias, donde estamos haciendo guarniciones y banquetas, pero no llevan la pavimentación de la calle”, refirió.

Calles llevan años sin pavimentar



“En las colonias hay calles que llevan muchos años y no se han podido pavimentar, la intención es que con este sea un primer paso de lo que va a ser la pavimentación en su momento”, dijo.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La calle, de la, en el tramo de la calle Miguel Hidalgo a Ignacio Allende, no será pavimentada por el momento.El compromiso fue sólo colocar, señaló el director de Obra Pública,Lo anterior, tras la denuncia de vecinos de esta vialidad, quienes se mostraron molestos por la falta de pavimentación, las banquetas en mal estado e incluso de diferentes tamaños, así como los montones de tierra que dejó afuera de las viviendas la constructora encargada.Muñoz Angulo indicó que se hizo unen un grupo de c, que inició hace 3 meses en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del sexenio pasado.Comentó que esta sería una primera etapa de trabajos de urbanización en las colonias y comunidades seleccionadas por el programa, dándole prioridad a llegar a escuelas, templos y zonas que puedan conectar las vialidades.Se le cuestionó al director de Obra Pública sobre los montones de tierra que se dejaron fuera de las casas, a lo que contestó que la tierra se levantó al colar las banquetas, por lo que están dispuestos a rebajar la tierra para que pueda existir mejor circulación vial y peatonal.Cabe recordar que al hacer la denuncia, los vecinos de la calle Ignacio López Rayón señalaron que se habían acercado con el supervisor de la obra, quien no les había dado información, a lo que Muñoz Angulo indicó que pueden acercarse a la dirección de Obra Pública a conocer más información e incluso, solicitar apoyo de una máquina para que nivele la vialidad de tierra.