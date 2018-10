Descartan proyecto de bulevar del Valle



"Estamos en revisión de los proyectos para el futuro, permítanos tener todo el paquete y luego lo comentamos", indicó.

Avanza Libramiento Silao



"Está prácticamente todo listo para seguir trabajando", apuntó.

La obra del Eje Metropolitano del Rincón va en tiempo y forma, lleva un, aseguró, secretario de Infraestructura, Conectividad y Movilidad de Gobierno del Estado.Dijo que se entregará en diciembre tal y como lo proyectaban.Sobre el bulevar del Valle que am publicó el mes pasado que cruzará por tierras de la familia del ex gobernador Miguel Márquez Márquez , el Secretario no quiso descartar totalmente que el proyecto se lleve a cabo.Agregando que hay una cantidad importante de obras con visión integral y de conectividad en todo el Estado.Finalmente sobre el Libramiento Silao dijo que lleva un 7% de avance de obra.

