“Tenemos la posibilidad de generar nuestra propia energía, actualmente para obtener un permiso para generar energía es un laberinto de trámites y es un plazo de meses”, señaló José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL).



“En caso de que esto no se resuelva, la opción de generar energía por cuenta propia será más viable y obviamente lo tendremos que hacer avisando, si acaso, pero no podemos esperar ocho meses para una autorización”, añadió.



“El acuerdo que se logró no dejó satisfecho a nadie, más bien dejó molestos a prácticamente todos los industriales del país”, aseguró.



“Debe revertirse, que regrese a los niveles que estaban con un ajuste razonable en términos inflacionarios, pero no de 80 ó 100% de incremento sin justificación”.

‘Es una burla’



“El acuerdo final con la Secretaría de Hacienda es fiel muestra de ello, una burla para los industriales del país, quienes no dejaron de quejarse desde todos los rincones de Mexico”, lamentó.



“Están pagando cuentas de 50% a 80% más altas lo afecta gravemente la competitividad industrial”, dijo.

Canacintra, resignado



“Si estamos firmando el Tratado (con EU y Canadá) debemos ver las condiciones de competitividad”, comentó.



“En Estados Unidos hay diferentes empresas que generan energía, las más baratas están en Texas y Nuevo México, sin embargo todas las demás son competitivas a lo que tenemos en el país”.



“Entonces eso será una negociación entre las cúpulas empresariales, Hacienda y la CRE”, argumentó.



“Sabemos que producen mucha de su energía con combustóleo, lo cual es caro; entonces realmente están cobrando lo que es el precio de la energía”, aceptó.

a las industrias,, sin la Comisión Federal de Electricidad (CFE).El dirigente empresarial evidenció su molestia con el acuerdo luego de las mesas de trabajo de organismos empresariales nacionales (CCEL, Concamin, Concanaco, Conacero y Canacintra) con la Secretaría de Hacienda, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad.Sólo se dijo que no habrá más aumentos en el año y en diciembre se instalará otra mesa donde el objetivo máximo podrá ser el de disminuir las tarifas no más del 2% para el primer cuarto de 2019.Agregó que hay propuestas de guanajuatenses que tienen tecnologías alternas con materiales fósiles.La vía de los amparos ante los altos cobros se está estudiando, pero advirtió que es complicado.Gustavo Guraieb Ranth, ex dirigente de Canacintra León y del CCEL y empresario del sector plástico, opinó que los incrementos son excesivos, arbitrarios e injustificados, y que la defensa ha sido muy tibia.Sobre generar energía propia Guraieb opinó que es una posibilidad sólo para las grandes empresas, pues son inversiones cuantiosas y sólo con grandes consumos el tiempo de retorno es razonable.También existe la posibilidad de comprar a empresas privadas como Iberdrola (España), pero los precios son similares, tal vez poco más bajos, y se requiere también ser gran consumidor.René Solano Urban, vicepresidente regional de Canacintra, dijo que las tarifas son competitivas.Se le preguntó si el acuerdo para parar los incrementos es “atole con el dedo”, y respondió: “No creo que estén dando atole, creo que empiezan a cobrar las tarifas reales porque en la CFE no tenemos una eficiencia de producción energética”.Por último dijo que es una oportunidad para promover fuentes de energía como la solar, que es más barata.

