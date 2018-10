“Bajo ninguna circunstancia se respaldó ese comunicado. Quien lo haya escrito. El señor Fernando Hidalgo no está autorizado y él no representa a la bancada de Morena ni a los 30 diputados”, señaló.



De tal forma que el Congreso del Estado deberá emitir una norma en la que se cumpla textualmente lo dicho por la SCJN cuando refiere que “esto no significa que la universidad pueda llevar a cabo un ejercicio arbitrario y desmedido de sus funciones de autogobierno puesto que su conducta habrá de estar sujeta al estado de derecho y a los mandatos de la Ley Fundamental”, se señaló.

VER MÁS:

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

como, al señalar que ha tomado atribuciones sin consenso de los diputados.Así, luego que la noche de ayer el vocero envió un comunicado de prensa con) respecto a la controversia con laenviado por el vocero del Congreso, “es un organismo sujeto del Sistema Nacional Anticorrupción y el hecho de fiscalizar los recursos públicos no atenta contra su autonomía y resulta acorde con los mandatos constitucionales”.Asimismo, en dicha resolución se estableció queAl respecto,, por ello “no estamos de acuerdo y no reconocemos a ese señor (Fernando Hidalgo) como el representante de los 30 diputados, en particular de los 17 diputados de Morena”, concluyó.