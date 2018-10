El fallo del Tribunal

Proceso de negociación

La nueva ruta de la maestra

El grupo elbista espera el fallo del Tribunal Superior de Justicia Administrativa que reconozca que tras ser exonerada tiene sus derechos vigentes, como en 2013 , antes de ser detenida, y con ello es titular de la presidencia del SNTE. Juan Díaz regresaría a la secretaría general .

, antes de ser detenida, y con ello es titular de la presidencia del SNTE. . Bajo ese escenario, ya como presidenta del SNTE, Gordillo Morales convocaría a un nuevo congreso para nombrar nueva dirigencia.

para nombrar nueva dirigencia. En esa nueva dirigencia quedaría al frente del SNTE Moisés Jiménez , uno de los allegados de la maestra para dirigir el sindicato.

, uno de los para dirigir el sindicato. De acuerdo a la ruta del grupo elbista, el congreso del SNTE de febrero pasado, convocado por Juan Díaz de la Torre no es legal y por ello, sus designaciones no tienen ninguna validez.

La maestraprepara su(SNTE).Apenas el 7 de agosto, la maestrade los cargos que le imputó la Procuraduría General de la República (PGR), y la ex lideresa del SNTEcon su equipo cercano.De acuerdo con fuentes consultadas por El Universal, el momento clave para el regreso dea la presidencia del SNTE se ubica en la, cuando ella estaba aún al frente, antes de noviembre próximo.Para ello esperan el fallo del Tribunal Superior de Justicia Administrativa. De lograr el aval,y constituida, para convocar a un Congreso y así, uno de los operadores de las redes progresistas de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo.De acuerdo con los elbistas, el Congreso de febrero pasado convocado por Díaz, donde nombró consejo no es válido ya ella y Juan Díaz de la Torre, quien la sustituyó, sería secretario general, cargo que ocupaba antes de que la ex lideresa fuera detenida en Toluca en 2013.Allegados aseñalan que "las gestiones tienen en Juan Díaz un interlocutor muy complejo" y aunque camina el consenso paraen el máximo cargo del SNTE, "los intereses del mismo grupo de Díaz de la Torre lo están presionando muchísimo para no dejar el poder", señalaron.Sobre el procedimiento, la cúpula dedetalló a El Universal que apuestan a que en el sindicato, en la figura de, uno de sus más cercanos y a quien ven con capacidad para ello.Los agremiados consultados explicaron que con la llegada de Moisés Jiménez, caminaría junto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Uno de los objetivos: la, acompañada de los maestros que se opusieron.El Universal buscó aa través de su equipo para tener su postura y