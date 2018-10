Amenaza creciente del hábitat

'Se ha destruído la ecología y sus corales'

Las autoridades tailandesas se han visto obligadas a clausurar la emblemática playa Maya Bay, famosa por su aparición en la películapara que el ecosistema se pueda recuperar de los "excesos turísticos". El arenal, situado en la isla de Phi Phi Leh —en el mar de Andamán— es una zona rica en corales, pero dañada desde hace tiempo por el ascenso de las temperaturas marinas, y sobre todo, por el aluvión de turistas que la visitaban.al día pisaban su fina arena para hacerse selfies y disfrutar unas horas del entorno natural. Una visita de la que, desde el pasado 1 de junio, ya no se podía disfrutar. El Gobierno tailandés decidió cerrarla para intentar minimizar el impacto medioambiental. "Cuatro meses no han sido suficientes", reconoció el director de la Oficina de Parques Nacionales, Songtham Sukswang.La playa, explica el funcionario,. Con el primer cierre temporal, los expertos aseguraban que "el trasiego de embarcaciones afectaban de profundamente al arrecife de coral". El número de vendedores, comercios y desperdicios no ha beneficiado a limitar la degradación de la zona.Conscientes de la importancia del sector turístico en Tailandia, que ya supone el 12 por de la economía del país asiático, las autoridades tenían pensado acotar el número de personas a partir de octubre. Una decisión que no se ha llegado a tomar por la amenaza creciente al hábitat local. "Somos un país hermoso, pero tenemos que proteger nuestros recursos naturales", llegó a afirmar un asesor del departamento de Parques Nacionales a finales de mayo.En los últimos años, las críticas contra las autoridades por la mala gestión y los estragos que provoca el turismo han arreciado.Por eso mismo, no es la primera vez que se prohíbe acceder a un lugar de estas características en el país asiático. Hace dos años la isla de Koh Tachai también fue clausurada por un periodo indefinido, dejando abiertos solamente dos centros de buceo., afirmaron los expertos para justificar la medida.