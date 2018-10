  EL ADIÓS DE ESCUDO 

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez marcó distancia con su antecesor Miguel Márquez al decidir que “Escudo termina”, con eso cierra la puerta a una recontratación directa de la empresa Seguritech con la que nos madrugaron en diciembre de 2012. Asegura que una segunda versión se concursará de manera abierta, así que la empresa que hoy está, igual puede quedarse pero el proceso estará bajo lupa.Escudo es una herramienta tecnológica de cuyos resultados sabemos poco, todo era reservado. La tecnología que opera habrá que quedársela y darle el uso que se pueda. Ya veremos si la puerta se abre para el sistema de información de Portos, promovido por Carlos Medina. Que usen lo mejor y punto.Todo está listo para el Foro por la Paz hoy en León. Está confirmada la coordinadora nacional de los foros, Loretta Ortiz. También asistirá el secretario de Gobierno y capitán para la Seguridad, Luis Ernesto Ayala. Alfonso Durazo, próximo Secretario de Seguridad Pública Federal, canceló a última hora.El relevo de presidente en la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León, se va la maestra Rocío Naveja y llega el empresario René Solano, fue momento de reconocimientos, felicitaciones y discursos, como toda despedida y bienvenida, lo que sigue ahora es la autocrítica de ciudadanos y autoridades a dos años y siete meses de nacer este organismo y de que la inseguridad y violencia están peor que nunca.Lo primero que “brinca” en la Mesa es que el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, él tiene hoy la batuta en la política de seguridad y justicia en Guanajuato, ni siquiera forma parte de la misma. Ahí están sentados el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, y el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, pero no su jefe y ahora hasta vocero, así que pa’ luego es tarde de invitarlo desde la siguiente reunión.Al relevo oficial de la Mesa estaba invitado el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, pero en su representación habló Cabeza de Vaca, quien les dijo que no le toca informar de los proyectos que vienen de seguridad, que eso lo hará Diego Sinhué, ojalá que ya en corto les comparta todita la información. Al salir Álvar y Zamarripa se fueron sin decir una palabra a los medios, que sólo con Luis Ernesto Ayala.Llamó la atención el mensaje del director general de México SOS y de la Red Nacional de Mesas de Seguridad, Orlando Camacho Nacenta, quien se refirió a Zamarripa Aguirre como procurador, “¿o te llamó próximo fiscal?”, nadie dijo nada. Carlos no hizo expresión alguna, continuó serio. El resto de su mensaje fue de excesiva confianza de que Guanajuato saldrá pronto de la crisis que porque hay experiencia y unidad.Aunque se convocó como una reunión abierta, pues al principio resultó que no lo fue. Extraño porque el primer punto era un simple mensaje de despedida de Rocío Naveja, pero al parecer andan quisquillosos con el tema del Fideicomiso de Seguridad y el contrato de 9.2 millones a Juan Carlos Murillo, no vaya a ser que brincara la liebre y mejor decidieron fuera privado, al final no pasó nada.Mientras era sesión cerrada el empresario Gustavo Guraieb (fundador, pero que ya no es parte de la Mesa, asistió como invitado) le cuestionó al alcalde Héctor López sobre los resultados concretos que se pueden esperar en la reducción de índices delictivos con la nueva estrategia que están por anunciar, porque en sus primeros tres años no los vieron, ¡ups! Le respondió vago, que pronto habrá un plan.A diferencia de la carta que el presidente de CMIC Guanajuato, Javier Padilla, envió a sus socios, en la que incluso solicita al gobernador Sinhue reconsidere algunas designaciones en el sector, ayer al cuestionarlo en vivo y en directo matizó la postura, ya no habló de “reconsiderar”, sólo de que ya pidieron cita con el Gobernador y el nuevo Secretario de Infraestrucura para perfilar el trabajo.El ex delegado de la Semarnat, Israel Cabrera Barrón, será el diputado que presida la Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado. La coordinadora de la fracción de dos, Vanessa Sánchez, señaló que el reto es que la nueva Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial funcione sin pretextos y que atienda de inmediato los graves pasivos ambientales que acumula Guanajuato.El médico leonés diputado federal del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, fue designado secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, será un buen contrapeso para Morena que la preside. Anunció que trabajará en reformas para fortalecer la cobertura universal de salud, en el saneamiento de los sistemas de salud y en la creación de los mecanismos para la prevención de enfermedades crónicas.Fue Secretario de Salud del Estado y presidió ya esa Comisión en la Legislatura Federal 2006-2009.