Sólo crisis nerviosa

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Fuertedejó unacomo pérdida total en la, enDe este hecho no se registraron lesionados, sólo se atendió a una persona por crisis nerviosa.Fue cerca de loas 3 de la tarde de hoy cuando se alertó a los números de emergencia sobre el incendio de una casa ubicada en el cruce de las calles, por lo que personal de Protección Civil (PC) y Bomberos de Comonfort se trasladaron hasta el lugar.Al llegar observaron el inmueble envuelto en llamas y debido a que no contaban con el agua ni equipo necesario para sofocar las llamas, se solicitó la ayuda depara mitigar el riesgo a la población.Afortunadamente y pese a la magnitud del incendio no se registraron fallecidos ni lesionados, únicamente se atendió a una persona porSin embargo, la vivienda quedó como pérdida total, pues estaba construida con láminas y madera, mismas que se consumieron casi en su totalidad.