Nos ‘presumen’ la Feria León 2019

“Ya estamos a punto de comenzar, yo les pido un favor, ayúdenos a tocar el alma de toda nuestra gente, invítenlos, díganles que vengan a la Feria, nosotros ya hicimos nuestra parte, les toca a ustedes invitar a la gente, presumir y decir lo que viene a León”, dijo Gabriel Pérez Navarro, presidente del Patronato de la Feria Estatal León.Del 11 de enero al 5 de febrero de 2019 León se convertirá en la ‘ciudad de la alegría’ gracias a la 143 edición de la Feria, la cual reunirá durante 26 días cientos de horas de entretenimiento con el fin de provocar sonrisas.En el Centro de Espectáculos de la Feria se presentaron las novedades de la próxima fiesta que reconoció a personajes emblemáticos con trayectoria en el evento leonés.En el Domo de la Feria se presentará un espectáculo circense internacional denominado “Abrazos” a cargo de la Compañía Finzi Pasca, agrupación que ha colaborado en dos inauguraciones de los Juegos Olímpicos de Invierno.El Palenque trae la presencia de Los Tucanes de Tijuana después de varios años de ausencia en la ciudad, el zacatecano Pepe Aguilar, el dúo popero Ha-Ash, la Banda MS y no podía faltar Alejandro Fernández con dos fechas, entre otros.El cantautor yucateco Armando Manzanero será el encargado de engalanar la noche del aniversario de la ciudad, en el Foro del Lago.Mientras que el Foro Victoria se presentará el español Juan Magan en la inauguración, el cantante juvenil Mario Bautista, los Invasores de Nuevo León y el grupo de rock alternativo Fobia y más.“La Feria de León genera una convivencia especial entre toda la gente, donde todos estamos integrados, vivimos en paz; es espectacular ver un sábado más de 300 mil personas conviviendo y divirtiéndose sanamente”, agregó en su discurso el presidente del patronato.Para esta edición se espera la asistencia de 5 millones de personas no sólo de León sino del País y del extranjero quienes podrán ver y disfrutar los atractivos por 11 pesos de entrada general, 6 pesos con Inapam, niños y niñas con estatura menor a 1.40mts no pagan.Nuevamente la Compañía Illusion On Ice se presentará en está ocasión con el espectáculo “Tempo” con 24 patinadores internacionales durante 74 funciones.En el Parque Explora denominado Parque de la Sonrisas en temporada de feria se presentará el Circo Roberts, actos circenses al aire libre, una granja recreativa, talleres de huertos y más atractivos.La Carreta Loca, el Mimo Christopher, los Voladores de Papantla y la Lucha Libre son ya espectáculos de ‘cajón’ que entretienen a chicos y grandes y el 2019 no será la excepción.La feria también promueve el deporte a través de la Carrera Atlética de Relevos, La Rodada de las Sonrisas y para los futboleros la Copa Feria León que entrega al equipo ganador que se enfrente contra el Club León en el Nou Camp durante la gran fiesta.“Las sonrisas se construyen y es por eso que muy pronto estas sonrisas van a construir nuevas instalaciones, en las próximas semanas se van a dar cuenta que iniciaremos la demolición de algunas áreas de la feria, pero no se preocupen la feria no será afectada”, contó Gabriel.Actualmente se generan un espacio de más de 10 mil metros cuadrados que en su primera etapa será un estacionamiento subterráneo, y en las siguientes un edificio moderno, útil para todos los eventos que se realicen en el durante todo el año.Viernes 11 de enero: NapoleónSábado 12 de enero: Alejandra guzmanDomingo 13 de enero: Tucanes de TijuanaMartes 15 de enero: ZoéMiércoles 16 de enero: Ángeles AzulesViernes 18 y Sábado 19 de enero: Pepe AguilarDomingo 20 de enero: Pancho BarrazaMartes 22 de enero: Ha-ashMiércoles 23 de enero: OV7+JeansJueves 24 enero: Edith MárquezDomingo 27 enero: Banda MSMartes 29 enero: BroncoMiércoles 30 enero: DueloViernes 1 de febrero y Sábado 2 de febrero: Alejandro Fernández*Variedad sorpresa los días 12, 14, 17,21, 25, 26, 28 y 31 de enero y 3, 4 y 5 de febrero.Viernes 11 de enero: El Espíritu Mexicano y la Excelencia del MariachiDomingo 13 de enero: Homenaje a Tin TanSábado 19 de enero: Lago de los cisnesDomingo 20 de enero: Armando ManzaneroViernes 25 de enero: Coro del Teatro BicentenarioSábado 26 de enero: Érase una vez, segunda parte...Domingo 27 de enero: Homenaje a José JoséMartes 5 de febrero: Revolución del rock“Abrazos” de la Compañía Finzi PascaFunciones: Lunes a viernes 5:00 p.m y 8:00 p.m.Sábados, domingos y días festivos 2:30 p.m.21 de enero no hay función.Cuenta con línea cero.“Tempo” de la Compañía Illusion On IceFunciones: Lunes a viernes 5:00 pm y 8:00 p.mSábados, domingos y días festivos 2:30, 5:00 y 8:00 p.m.28 de enero no habrá funciónCuenta con línea cero.“Circo Roberts”Funciones: Lunes a viernes 5:00 p.m y 7:00 p.m.Sábados y domingos 3:30, 5:30 y 7:30 p.m.Granja recreativaHorario: Lunes a domingo de 11 am a 6 pmTaller de HuertosHorario: Lunes a domingo de 11 am a 6 pmTriacaHorario: Sábados, domingos y días festivos, 3pm y 5pmActos Circenses al aire libreHorario: Lunes a domingoJuegos Mecánicos gratuitos para niños y niñasHorario: Lunes a domingoCarreta locaHorario: Lunes a domingo de 11 am a 9 pmPresentación de MimoHorario: Lunes a domingo de 4 pm y 6 pmVoladores de PapantlaHorario: Lunes a viernes 12pm, 3pm y 5pm/ 11:30, 2:20 y 4:30 pmTeatro CallejeroHorario: Lunes a domingo de 1 pm a 7 pmLucha libreHorario: Lunes a domingo de 11 am a 6 pmViernes 11 de enero: Juan MaganLunes 14 de enero: Ángeles de CharlieMartes 15 de enero: CuisillosMiércoles 16 de enero: SiddharthaJueves 17 de enero: Sonora Santanera de Carlos ColoradoViernes 18 de enero: Mario BautistaSábado 19 de enero: La Excelencia Norteño BandaDomingo 20 de enero: Kumbia KungsMiércoles 23 de enero: Gusana CiegaViernes 25 de enero: Somos Tour (Samo y Sandoval)Lunes 28 de enero: Banda MachosMartes 29 de enero: Invasores de Nuevo LeónMiércoles 30 de enero: FobiaViernes 1 de febrero: After time (Noche electrónica)Variedad sorpresas los días restantes.Lucha libreHorarios: sábados y domingos, de 5pm a 7pm(Con excepción de 20 de enero y 2 de febrero)1. Familia Campa Valdés, Circo Robert’s, 36 años.2. Ramón Jiménez Sánchez, Chino Manzanas, 34 años.3. Jorge Altamirano, Mimo Christofer, 31 años.4. Carlos Alvarado, Bobby Lee, 29 años.5. Rosa María Montalvez, Doña Petra, 22 años.6. María de Lourdes Ferreira, Panes de Soya Lulí, 22 años.7. Gloria Velázquez, 15 años.8. Jesús Hernández Rodríguez, Carreta Loca, 10 años.