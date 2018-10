Jorge Díaz Price tomó el balón y la verdad sea dicha, casi seguro que por la cabeza de muchos pasaron nubarrones que nos hicieron dudar. Porque el León necesitaba anotar el penalti o de lo contrario terminaría su pelea por la Copa, todos decepcionados ante unos Pumas que se mantuvieron vivos en el partido sólo gracias al árbitro.



Pegó carrera, la detuvo y ante nuestra expectativa, cobró el tiro desde el manchón penal engañando al portero y tocando de manera magistral al lado contrario de su enemigo. Quedito y colocado.



Omar Mireles, Juan Calero, Iván Rodríguez, Héctor Mascorro, el mismo Díaz Price y las reapariciones de Leonel López y Osvaldo Rodríguez hablan que puede haber cachorros a los cuales tusar la melena sería erróneo.

no tiene precioLo que hizo Price no tiene precio.Entró un minuto y logró mucho. Me quedo con su forma de cobrar la pena máxima, después de ver cómo lo hizo me imaginé sus alcances futbolísticos si se le diera más tiempo.últimamente sin participación y cepillado por el anterior timonel, lo vimos en su espalda con una gran responsabilidad.De ahí a la muerte súbita y desde ahí con la confianza de ganar el desempate. Luego vino la falla puma yasí también, que corte su camino hacia la Copa por enfrentar a uno de los mejores equipos del torneo actual. Sin embargo, que veamos de nueva cuenta oportunidad en la sangre joven esmeralda no tiene precio.Con cachorros que nos son valorados y que después nos damos cuenta que su valor se multiplicó… en otros equipos.A los que aquí menciono,Será extraordinario darles más balones y más pasto por recorrer para que definan como lo hizo Price y levanten la mano.+