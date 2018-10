La caída fue fuerte, “impactante la imagen, iba muy rápido”, dijo él mismo.

Que fea FEA la caída de Jorge Lorenzo. A pesar de la brutalidad del accidente, el piloto ya está bien #RiderOK #MotoGP pic.twitter.com/JFdvpVyqZB — F.F. (@FutFrustrados) October 5, 2018

Lesión duele más ahora, aseguró



“La lesión duele más ahora, no puedo apoyar el pie. Si me lo preguntáis ahora diría que no salgo mañana, pero no quiero precipitarme”, dijo

Accidente fue por fallo técnico



Por fortuna, “el resto del cuerpo está perfecto”, confirmaría al regresar del hospital.

salió del centro médico del circuito de Buriram, en Tailandia, como paquete de su propia scooter y con las muletas en la mano.Y no sabía decir si volvería a subirse a la moto este sábado.de entrenamientos.una fuerte frenada al final de la recta más larga, a unos 130 km/h. Recibió un fuerte impacto en la espalda y empezó a rebozarse por el suelo a gran velocidad.El piloto de Ducati, que finalmente decidió viajar a tierras tailandesasen una tremenda caída en la primera curva de la última carrera, en Alcañiz, volvió a volar por los aires.Si bien,Claro que el dolor en ese pie derecho ha aumentado después de sufrir una fuerte contusión en el tobillo y tiene, también, la muñeca izquierda inflamada. Y dolorida.Así lo explicó después de una visita al hospital más cercano,. Y de donde salió más tranquilo al saber que ni el pulgar dislocado en Alcañiz había vuelto a salirse del sitio,pues todavía arrastra la fractura que sufrió hace menos de dos semanas en el segundo metatarso.Lorenzo está más tranquilo tambiéntal y como asumió Ducati unas horas más tarde por mucho que no quisiera dar detalles. Apenas se limitaron a asegurar, tanto el piloto como la fábrica, que, conocida la causa, “parece improbable que una caída así pueda volver a repetirse”.Aunque, por mucho que saliera del trazado en camilla,para subirse a ella e incluso incorporarse para comprobar que su pie no estaba peor que como llegó.