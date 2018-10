La deuda de Yairo Moreno con el León

Tras los pasos de Burbano, Loboa y Arizala

Ya es hora,Ya sea de titular o de cambio, esta noche, por encima del interés de otros equipos, como. Los dos o tres desbordes que haces por la banda, sí, son buenos, pero no son suficientes. Hoy te toca,, poner el pase gol o firmarlo tú para que seas la portada. Para eso fuiste contratado, para marcar diferencia y no para ver qué sucede.Que esa sonrisa eterna coincida con tu juego., es más, déjate caer otras dos o tres veces, pero métela, ponla en el ángulo o en la cabeza de Mauro., de tener chispazos, ratitos de habilidad. Hoy se requiere a ese zurdo que quiere llegar a. El que hasta ahorita hemos visto, de poco o nada ayuda. Diez partidos jugados, poco más de 600 minutos y apenas un gol, más otro en la, por cierto, muy bueno, y uno más en la tanda de penales del miércoles contra. Chispazos, pero no son suficientes.Acá hay que romperla, como lo hicieron tus compatriotasen esa posición. Tienes buenos socios,es de los mejores enganches mexicanos,un asesino, Leonel tiene magia y, pese que erró desde los 11 pasos, ya empieza a hacerse notar y no lleva un gol sólo por culpa del árbitro.La de esta noche es una final y¿o hay que acudir a los de siempre? A los, que si no hace un gol o filtra un buen pase, lo matan. A, que si no marca, dicen que tiende camas. A, que si se equivoca, decimos que viene agrandado.Ya es hora,corre, le mete garra, presiona alto como nadie, pero no es su momento.tiene apenas 97 minutos, le falta.quiere, pero no puede.necesita tus minutos yen medio campo.Te toca a ti, el dorsal 11,, el de, tierra marcada por el narcotráfico, pero también, tierra de grandes jugadores, ¿verdad?A sus órdenes.