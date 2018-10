FOTOS muestran al nuevo romance de Brad Pitt, una diseñadora de joyas

El soltero más codiciado de Hollywood es el actor Brad Pitt.

Después de su separación de, el actor depuede darse el lujo de salir con quien quiera, y es así como se le ha visto con, profesora del MIT y, protagonista deCon ninguna de ellas se ha dado un romance, sin embargo una nueva oportunidad en el amor salta a la vista gracias a unasdonde aparece junto adiseñadora de joyas y sanadora espiritual.El medio británicopublicó que, fueron vistos juntos, platicando y riendo en laElen esta ocasión es, amigo muy cercano deAl evento también asistieron celebridades como el líder de los Chili Peppers,mientras queofrecieron un pequeño concierto.

Laes conocida en el ámbito artístico, tanto que incluso, ex parejas de, han usado sus accesorios en algunos eventos.Conestuvo casado de, cuando ella presentó la solicitud de divorcio. Sin embargo, su relación comenzó desde el 2005.Conel actor deestuvo casado deMientras se confirma o se desmiente else encuentra filmando la películajunto abajo las órdenes del directorAlgunasya se han filtrado en las últimas semanas y en ellas se ve a los actores con looks de los años sesenta.