Miembros de gabinete

Toma con calma nombres



“Estoy trabajando en ello. En su momento estaré presentando a quienes serán parte del gabinete viene próximo, no estoy corriendo, están las cosas bien.

“En mi caso, estoy viendo perfiles, estoy viendo quién me va a acompañar en esta administración. Ya tengo a algunos definidos, que pronto se los daré a conocer”, aseveró.



“El Mando Único en un primer momento sí lo consideré, ahorita lo estoy analizando de una manera mucho más profunda. Creo que en los municipio de la región, que tienen el Mando único, no tienen el mejor resultado, hoy por hoy no me convence”, dijo.

La, propuso a la tesorera,, para continuar en el cargo.Herrera Rodríguez fue tesorera durante los tres años del periodo del todavía presidente municipal,, quien concluye en el cargo el 10 de octubre.Asimismo, sugirió ante síndicos y regidores electos a Roberto Hugo Arias como secretario del Ayuntamiento, quien fue secretario de Seguridad Ciudadana con el ex alcalde, Ismael Pérez Ordaz.A través de un comunicado, el equipo de la alcaldesa electa dio a conocer que los miembros del Ayuntamiento avalaron la decisión, pero será el 10 de octubre, tras tomar protesta, que se votará en sesión.Por otro lado, dio a conocer que Paniagua Rodríguez propondrá al Ayuntamiento una terna para la elección del contralor, por lo que serán sus miembros quienes decidirán quien se quede en el cargo.En entrevista, la presidenta municipal no quiso adelantar más nombres de los personajes que compondrán su gabinete.Tampoco habló respecto al próximo titular de seguridad, pero dijo que no le convence traer al Mando único a Celaya.Ellos sonLicenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo LeónDesempeño:Secretario de Seguridad Pública del municipio de CelayaSecretario del Ayuntamiento del municipio de Celaya en 2 ocasiones.Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato.Director de Profesiones en la Secretaría de Gobierno del Estado de GuanajuatoDirector Jurídico de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía en la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal.Abogado en materia penalContadora Pública y Maestra en Fiscal por la Universidad de Guanajuato. Contadora Pública certificada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Miembro activo del Colegio de Contadores Públicos de Celaya desde 1999.Desempeño:Desde el 2001 se ha desempeñado en el área de auditoría fiscal en diferentes despachos independientes y en el propio.Tesorera del municipio de Celaya en dos ocasiones y una más en el municipio de Comonfort.Catedrática en diferentes universidades de Celaya.