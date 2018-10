Crean ciudadanos asociación para ayudar en comunidades rurales

“Mi aportación es la gestión de actividades operativas en esta asociación”, asegura Alejandro García.



Así fue como surgió ‘Tierra en el Alma’, una asociación social que brinda alternativas a la comunidad de los Capulines de manera amigable con el medio ambiente y con las personas que ahí habitan.Actualmente la asociación consta de 12 miembros activos y cuatro personas voluntarias, todos comprometidos con la ideología de restaurar el tejido social, por lo que desarrollan proyectos tanto con los niños y jóvenes como con los adultos, que aporten soluciones ante la injusticia social que se vive en la comunidad.Adriana Campos describe que su función “es capacitar a las personas en el huerto escuela, hacer visitas domiciliaras de algunos huertos que se han replicado”.Edgar Rendón Poblete, coordina y ejecuta “actividades con los agricultores para la recuperación de las características agronómicas de los maíces criollos”.Martín Méndez por su parte trabaja “con las familias para que reconozcan y asuman su liderazgo y puedan aportar cambios sustantivos en su comunidad”.La ex regidora Dulce María Gallego, aseguró que le “gusta transmitirle a la comunidad de Capulines las diversas formas de preparar recetas de comida para su consumo”.La también ex regidora Georgina Suárez Díaz, es la directora ejecutiva de la asociación, “coordino las actividades que se desarrollan en la asociación”.Todos ellos, tienen la misión de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad mediante la creación de espacios formativos en los que se suscitan alternativas con el medio ambiente.La asociación ‘Tierra en el Alma’, busca promover e impulsa la educación entre los jóvenes de la comunidad, acercando las oportunidades para que puedan concluir una licenciatura, una carrera técnica o se capaciten en algún oficio.EducaTEEA (Educa Tierra En El Alma), es un programa de becas que se encuentra en etapa de planeación, el cual tiene la finalidad de identificar las necesidades e intereses de los jóvenes de la comunidad de Los Capulines, en dónde es recurrente que abandonen los estudios por falta de oportunidades.Este programa es inspirado en una joven de la comunidad de nombre Ana Laura Olvera López de 18 años de edad, quien actualmente se desempeña como miembro activo de la asociación como “Enlace comunitario”.“El proyecto de EducaTEEA, está inspirado en ella, porque siempre hemos visto que es una chica muy comprometida en todos los aspectos, con su familia y con sus estudios, cuando salió de prepa dábamos por hecho que iba a estudiar pero luego supimos que no y descubrimos que no era un caso aislado sino que muchos jóvenes dejan de estudiar”, comentó Georgina Suarez, Directora ejecutiva de Tierra en el Alma.La labor de Ana Laura en la asociación, consiste en mantener el canal de comunicación abierto entre la asociación y la comunidad, además de realizar una base de datos con los jóvenes que tienen la intención de continuar con preparándose.Manifestó que Tierra en el Alma ha traído muchos beneficios y apoyos a Capulines, por lo que se siente agradecida con los miembros, porque personalmente han apoyado mucho a su familia y al permitirle formar parte del equipo puede también apoyar a su comunidad.Tierra en el Alma lleva a cabo actividades que promueven la educación, participación, inclusión, tolerancia, acuerdos colectivos, el compromiso y la honestidad, así como cursos de siembra, cultivo y cosecha de hortalizas para mejorar la alimentación de los habitantes.Se llevan a cabo clases de bisutería artesanal, taller de cocina y un taller de desarrollo humano, el cual permite que las personas se conozcan mejor, que incrementen los valores humanos y su autoestima, entre otras actividades.La asociación social 'Tierra en el Alma', recibió de KIA Motors México, 100 mil pesos en especie para la construcción de un salón de usos múltiples en la comunidad de los Capulines.'Tierra en el Alma' es una asociación social sin fines de lucro que busca impulsar el desarrollo y el bienestar de la población de Los Capulines, mediante capacitaciones constantes, el aprovechamiento de los recursos de su entorno y el acompañamiento en la búsqueda de las soluciones de las problemáticas a las que como comunidad se enfrentan.Mediante la convocatoria 'Motor de Mujer' la empresa KIA buscó una mujer emprendedora e innovadora que ya tuviera establecida una empresa y que tuviera la intención de desarrollar un proyecto que impactara positivamente a la comunidad.En esta ocasión, Georgina Suárez Díaz, presidenta de la asociación Tierra en el Alma, resultó ganadora del concurso, por lo que recibió de las manos de Tae Jin Park, director de KIA Motors México el premio y Horacio Chávez, managing director de KIA Motors México.El salón de usos múltiples es un proyecto que se tiene pensado la finalidad de contar con un espacio en dónde se puedan seguir impartiendo los talleres y capacitaciones, un punto de reunión y de diálogo que pueda ser aprovechado en beneficio de los adultos y los niños de la comunidad de Capulines.