Estos son los tres eventos que generan a Irapuato mayor inversión y ocupación hotelera

Son tres eventos al año los que mayor inversión y ocupación hotelera brindan a Irapuato, señaló el Presidente de la asociación de Hoteles y Moteles, Luis Armando Uribe.Destacó que en primer lugar se encuentra la reconocida mundialmente Expo Agroalimentaria, la cual no genera mayor ocupación hotelera, sino que la satura.Destacó que el a pesar de la saturación de las 3 mil habitaciones en hoteles que ofrece nuestro municipio, visitantes no se quedan sin un lugar para pasar la noche, ya que cadenas de hoteles les canalizan a sus sucursales en municipios vecinos como Salamanca y Silao.Cabe mencionar que la derrama económica total de la edición del evento en 2017 fue de 25 millones de dólares aproximadamente y está se vio reflejada en hoteles, transportes, restaurantes, tiendas, entre otros servicios.“Garantiza el lleno en la ciudad, también garantiza derrama en otros municipios”, dijo.Señaló que en segundo lugar consideran al Festival Nacional de Voleibol Infantil y Juvenil, como uno de los eventos que mayor ocupación hotelera generan dejando al sector hotelero lleno en un 95 por ciento de su capacidad.Este año el torneo se realizó del 23 al 29 de Julio con un número de visitantes que ronda los 15 mil.El tercer lugar aseguró es gracias a un evento que no es irapuatense sin embargo por su importancia y demanda a nivel Nacional genera derrama en nuestro municipio, se trata del Festival del Globo anual en León.Este festival tiene tanta demanda que la ciudad se satura y ocasiona ocupación hotelera en Irapuato debido a la cercanía entre ambos municipios.Por último destacó que esperan al primer Torneo de Taekwondo que se realizará en nuestro municipio del 1 al 5 de noviembre ya que esperan obtener los resultados del Torneo de voleibol y contar con al menos un 80 por ciento de ocupación con la llegada de aproximadamente 3500 visitantes.Por último aseguró que se espera el próximo año la creación de al menos 6 nuevos hoteles confirmados hasta el momento para Irapuato.