“Las cunetas son obras que deben evitar que el agua pluvial dañe a la carretera o a terceros y además desalojar el agua que caiga sobre la superficie de rodamiento, taludes o terrenos contiguos”, comentó.



“Es muy claro que estas obras son para evitar que el agua escurra por el talud y llegue a la cuneta, de manera que se puedan evitar daños a los taludes y a la superficie de rodamiento de la carretera”, indicó.

Requería estudio



“En la obra que nos ocupa, y tal como nos han dicho una y otra vez, el flujo de agua pluvial sobre los taludes de tal vialidad corresponde a que han ocurrido lluvias extraordinarias ( de 50 milímetros promedio), si bien es cierto se trata de lluvias fuertes, no son lluvias que no se hayan presentado con anterioridad en la zona de la obra”, indicó.



“De ser así y el diseño de las obras de drenaje se hubieran realizado considerando la intensidad y el volumen de 80 milímetros, tales obras tendrían una capacidad de captación mayor que las lluvias de 50 milímetros presentadas en días pasados”, indicó.

Las obras deen el, no están cumpliendo con su objetivo principal, que es evitar que el agua pluvial llegue a la vialidad, señaló el ingeniero irapuatense, Juan Carlos Briseño Martínez.El ingeniero realizó una visita de supervisión a la obra, el 1 de octubre, al tramo del bulevar Arandas al bulevar a Villas del Cuarto Cinturón Vial, debido a los comentarios de la obra durante la temporada de lluvias, sobre las obras del drenaje pluvial para este tipo de vialidades.Briseño Martínez agregó que de acuerdo a la nota S.C.T. N-CTR-CAR-1.03.003/00, las cunetas deben interceptar el agua que escurre sobre la superficie, de los taludes o cortes, “conduciéndola a un sitio donde no haga daños a la carretera o a terceros”, citando la norma.El ingeniero irapuatense agregó que de acuerdo a lo indicado en el proyecto o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), las zanjas pueden estar recubiertas o no y los bordos pueden ser de tierra , concreto o suelo-cemento.Briseño Martínez agregó que además de que las cunetas no cumplen con su función, se requería realizar un estudio hidrológico y un análisis hidráulico para la obra del Cuarto Cinturón Vial en el Cerro de Arandas.Señaló que incluso en 2016 se presentó una lluvia de la cual “no había registros anteriores”, de 80 milímetros, y según un oficio emitido por la Secretaría de Obra Pública del Estado, la dependencia que contrató a la empresa constructora, se elaboraba el cálculo y diseño de las obras de drenaje correspondiente utilizando como dato los 50 milímetros promedio.El alcalde interino, Xavier Alcántara Torres, entrevistado sobre el tema, dijo que el ingeniero debió acercarse con la Secretaría de Obra Pública del Estado cuando se inició la obra en este tramo.