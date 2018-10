“La Policía no puede ser ajena a la atención de las víctimas, cuando le quitaron el derecho a recibir denuncias, la divorciaron de la sociedad, hace un tiempo le regresaron esa facultad a través del Código Nacional de Procedimientos Penales y todavía no han desplegado esas facultades, el recibir denuncias, atender víctimas y, bajo la conducción y mando del Ministerio Público, hacer investigación”, expuso.

Solución de problemas



“En León solamente el 5 por ciento de víctimas denuncia, tenemos que hacer intervenir a la Policía de manera fuerte para recibir denuncias y matar la cifra negra. Y cuando resuelves muchos problemas baja el número de delitos porque lo atiendes antes de que se vuelva un problema penal”, agregó.

Trabajar con la ciudadanía



“El chiste de la Justicia Cívica es trabajar con la gente que, aunque sea de manera muy menor, ya está en conflicto con la ley, y la atiendes, pero en vez de meterla a barandilla y ponerle una multa y adiós, utilizas la facultad constitucional de hacer trabajo a favor de la comunidad, y generar programas de desintoxicación, clases de manejo, terapia, y muchos otros”, explicó el asesor del Municipio.



“En mi opinión León está mucho más preparado para resolver más rápido sus problemas de seguridad...Sí hay que poner plazos, y sí se puede, pero no te puedo decir ahorita”, apuntó.



“Estoy completamente en contra del Mando Único, si le quitas lo local a la policía se vuelve una fuerza de ocupación y no puedes hacer trabajo policial, el trabajo es de proximidad”, concluyó León Olea.

El ex comisionado de Seguridad en Morelia, Michoacán,, está en León para asesorar durante 18 meses en la implementación de unQue la Policía Municipal atienda directamente las denuncias de los delitos en sitio y colabore con el Ministerio Público en la investigación de los delitos, es parte fundamental de la nueva estrategia.Estimó que en León se requieren por lo menos otros 1,300 policías, el doble de lo actual.El modelo ya fue aplicado durante un trienio en Morelia y puede ser adaptado para todo el País. Se trata de que laesté cerca de la comunidad y resuelva problemas, no sólo haga rondines.Además se anunciarán los, en donde se brinda atención médica, psicológica, jurídica y trabajo social. Y eso ayuda a que los ciudadanos confíen en la Policía.También está el sistema de Juzgados Cívicos en donde la audiencia de las faltas administrativas es pública, videograbada, y no sólo se trata de calificar la falta sino de trabajar con el infractor.Trascendió que Bernardo colaborará contratado por el).En León y en todo México la clave, opinó, está en crecer y fortalecer a las policías municipales.

