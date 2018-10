Piden restaurar y proteger puente de Guadalupe en Irapuato

“Me parece que es una obligación que los irapuatenses protejamos y conservemos nuestro patrimonio y en ese sentido el puente, no solo por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sino por el referente en la ciudad, tanto históricamente como funcionalmente, la gente podría preguntarse de qué sirve tener un puente ahí si ya no se usa, pero en realidad cualquier ciudad del mundo necesita tener referentes espaciales”, dijo el arquitecto.



“El puente constituye para Irapuato un antecedente que explica para las generaciones nuevas que por ahí pasaba un río y entendamos el trazo de la avenida Díaz Ordaz eso y la memoria histórica para recordar los escurrimientos, nos sirve desde el punto de vista operativo”, opinó.



“Creo que cuando demolieron la parte que está en el área que ha ido bajando por la falla me parece que no fue una medida acertada, el puente si bien es cierto estaba fracturado por esta falla geológica, estaba de alguna manera estable aun con la fractura, lo que se había dañado ya no iba a aumentar, no se iba a colapsar por el sistema constructivo simplemente iba a ir bajando”, opinó.



“Creo que sería pertinente que la administración municipal se diera a la tarea para genera la inversión (…) me parece una joya arquitectónica”, reiteró.



“Pierde todo sentido, se construyó porque había un río, no se debe trasladar a otro lugar donde no había un río, perdería el sentido y el valor, no tiene caso”, finalizó.





“Yo creo que respecto al puente de Guadalupe sí podría ser viable hacer una restauración o una remodelación del puente siempre y cuando se analizara en conjunto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia el proyecto, porque nosotros técnicamente podemos proponer un sistema constructivo para remodelarlo sin embargo hay que recordar que de acuerdo al fenómeno natural que es una grieta que se presenta sobre la vialidad, esta grieta va a seguir su trayecto natural y lo que remodeles o rehabilites en algún momento se volverá a ver afectado por la grieta”, aseguró.



“Hay que darle un estudio de costo beneficio para saber que nos conviene más, sí realmente conviene hacer un proyecto de restaurar y dejarlo en las condiciones que estaba o un proyecto de reforzamiento estructural que también es un tema importante o bien de plano un proyecto de reubicación.

“Yo creo que sería un proyecto costoso solo de pensar que como hay una capa de la tierra en ese punto que queda volando y es donde está construida parte del puente se tendría que trabajar un proyecto estructural muy complejo”, opinó.



“Sería con las características que el INAH nos marcará porque el sistema constructivo que tiene es tan histórico que se requiere procedimiento especial para una reubicación, desde mi punto de vista ahorita solo nos estamos enfocando en el tercer cinturón a remodelar la vialidad y darle las condiciones correctas para que los niveles del escalón entre un nivel alto y bajo no sean tan pronunciados”, señaló.



