Empleados recibieron liquidación

Lo asesinaron en hotel donde se alojaba

Tras el homicidio del empresario Isaías Gómez en San Miguel de Allende , su millonaria inversión se ha cancelado, pues el hotelque iba a inaugurar, finalmente fue cerrado, e incluso elque se contratado para el lugar, ya fueEl hotel-boutique luce con las puertas cerradas, y practicante no se da acceso al sitio después del homicidio de su principal inversionista, quien fuecon disparos de arma de fuego el pasadoIncluso visitantes que llegan al sitio, primero llamaron a la puerta principal de la instalación y al no tener respuesta optaron por ir a un acceso alterno, según mencionaron.Empleados del lugar ya fueron liquidados, revelaron fuentes cercanas al caso, pues la hermana del empresario decidió no continuar con el proyecto. Este hotel está ubicado en "El Atascadero" , una de las zonas más exclusivas de San Miguel de Allende, al noreste de la mancha urbana. En esta misma zona se han instalado ya otros sitios similares de hospedaje, como el “Casa Angelitos” y “La Puertecita”, ubicados a escasos metros de “De Cantera y Plata”.Se trata de viviendas adaptadas para otorgar el servicio de hospedaje, que añaden espacios como galerías de arte y exposiciones en sus pasillos, áreas de comida y descanso.Cabe recordar que la, sitio donde fue acribillado el empresario, se ubica a casi un kilómetro del hotel que inauguró un día antes de ser asesinado Gómez. Justo junto a uno de los dos miradores que hay en la ciudad, y que está entre los tres sitios más visitados de la ciudad.El pasado domingo, Isaías Gómez estaba por ingresar a la casa de Pedro Vargas, donde se alojaba previo a la inauguración de su hotel, cuando fue interceptado por una motoneta , cuyo conductor descendió y disparó a través de la ventana del vehículo en contra del empresario, para después huir.

