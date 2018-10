Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

busca a su hija, quien lleva más de un mes desaparecida. La mujer sospecha que la menor de edad pudo ser sustraída de su casa por un ex empleado que contrató en una tienda de la alcaldía Gustavo A. Madero.", detalló la madre de familia en la carpeta de investigación CI-FNNA/59/UI-2 C/D/02208/08-2018.De acuerdo con el testimonio de la madre, hace más de dos años Abel Ricardo "N" conoció a Sarahí Maricarmen, quien sólo tenía 12 años. Los primeros contactos que tuvo el hombre con la menor de edad fue a través de mensajes de texto:Luego, Abel "N" hacía llegar textos a la escuela donde estudiaba Sarahí por medio de una de sus sobrinas: "Los enviaba a la escuela y una [vez] la niña no le entregó a Sarahí los mensajes, sino a la tutora. Y la maestra me mandó llamar. Yo la cambié de escuela porque él nos seguía los pasos".Pero ahora no es igual.En cuanto María Cruz notó que su hija no estaba en casa, que fue a las 3:00 horas del domingo, acudió a la Fiscalía de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes por el delito de sustracción de menores o incapaces, de custodia legítima.Luego de notar la ausencia de Sarahí, su madre fue al domicilio de un familiar de Abel "N".María Cruz asegura que aunque ha acudido a la fiscalía para preguntar por los avances en la investigación, no ha obtenido respuestas. Ni aunque le ha dado a los investigadores la dirección y fotos del supuesto hombre que la sustrajo.