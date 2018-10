Critican a Melania Trump por vestimenta estilo 'conquistador' en visita a África

Melania Trump fue criticada por su vestimenta en su visita a Kenia, luego de compararla con la usada por los conquistadores europeos.

Usuarios en redes sociales criticaron la vestimenta de la Primera Dama de Estados Unidos, Melania Trump, durante su visita a Kenia, en el marco de su visita a naciones africanas, luego que la compararan con la utilizada por los conquistadores europeos en la región en siglos pasados.

, durante su visita a un orfanato y una reserva de elefantes bebés.

Sin embargo, durante su visita al safari del Parque Nacional de Nairobi, Melania utilizó un sombrero blanco conocido como casco de médula, el cual fue utilizado en el siglo 20 por las fuerzas armadas de las colonias británicas.

El sombrero fue popular entre los militares europeos en sus colonias distribuidas por África y la India, convirtiéndose incluso en un accesorio de sol para los civiles que visitaban el lugar en la década de 1930, según reportes de la cadena de noticias CNN.

Usuarios de la red social Twitter cuestionaron la elección del sombrero de Melania, donde, en ocasiones, lo compararon con un disfraz.

"Bonito sombrero. Sacado de una tienda de Halloween", señaló un usuario de la red. "¿Se puede ser más opresor colonial imperialista?", señaló otro usuario, quien también cuestionó la asesoría de imagen de la Primera Dama.

