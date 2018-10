Hablan de energías limpias

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Tómelo con sus reservas hasta que Héctor López no lo diga, pero trasciende que el secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez; y el secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez; van a iniciar con la siguiente Administración Municipal que arranca el próximo miércoles.El Secretario de Seguridad asistió al ‘Foro por la Paz’, y también lo hizo Bernardo León, el excomisionado de Seguridad de Morelia, quien llega a replicar lo que hizo en la ciudad michocana, pero no lo efectuará como funcionario público, sino como asesor externo pagado por el fideicomiso.También se espera la confirmación de la llegada de un incondicional de Héctor, Enrique Sosa Campos, a la Tesorería. El otro que se despidió ya fue Ricardo de la Parra, de Gestión Ambiental, pero ni su relevo, ni el de ningún otro funcionario del gabinete, ha sido aún anunciado por el Alcalde.Una noche antes Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública Federal, avisó que no podría estar en el ‘Foro por la Paz’. Pero infaltable a los 15 foros que van estuvo aquí Loretta Ortiz. Eso sí, Alfonso tuvo a bien comunicarse con el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, y con el resto de los coordinadores del evento y comprometerse a estar en la ciudad pronto (no dijeron fecha).Y el que sí estaba anunciado y de plano no llegó, fue Ayala Torres, quien sÍ asistió más tarde a los XV años del Sistema Integrado de Transporte (SIT). Si decidió no ir porque Durazo canceló, hizo mal. Su asistencia hubiera enviado una extraordinaria señal de un Gobierno del Estado cercano a las víctimas. Pero la importancia ameritaba la presencia del Secretario de Seguridad y del Procurador de Justicia.Envió al subsecretario Martín López (el arroz de todos los moles del gobierno panista, pues ya pasó por las secretarías de Desarrollo Agroalimentario, Desarrollo Social y Humano, Subsecretario de Vinculación Política y ahora se estrena en Servicios a la Comunidad) y estuvo todito el foro, qué bien. Seguro ya llevó la queja a su jefe del reclamo porque ninguna autoridad busca a los desaparecidos.Ya quedó listo el reparto de comisiones en el Congreso de la Unión. De las siete comisiones que le toca encabezar al PAN dos las presidirán de casa. Finalmente se confirmó a la leonesa Pilar Ortega en Justicia, y la novedad fue el sanmiguelense Ricardo Villarreal en Federalismo y Desarrollo Municipal.Así lo decidió el coordinador de la bancada, el también guanajuatense Juan Carlos Romero Hicks.El que se quedó con las ganas de repetir como Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes fue el empresario transportista leonés, Juan Carlos ‘El Castor’ Muñoz. No le valieron las cartas de las cámaras nacionales del sector sugiriendo que lo pusieran. Al final, Romero Hicks no quiso que se prestara a señalamientos de “conflictos de interés”, eso sí, le asignaron que ocupe la Secretaría.En los nombramientos de los subcoordinadores dentro del Grupo Parlamentario del PAN destacan los dos leoneses: Jorge Espadas, en Proceso Legislativo; y Éctor Jaime Ramírez para Anticorrupción.Los otros panistas de Guanajuato que ocuparán una Secretaría son: Sergio Barba, en Turismo; María de los Ángeles Ayala, en Economía; Jorge Espadas, en Gobernación y Población; Michel González, en Desarrollo Metropolitano; Saraí Núñez, Relaciones Exteriores; Éctor Jaime Ramírez, Salud; Fernando Torres Graciano, Vivienda; Justino Arriaga, Medio Ambiente; Janet Murillo, Desarrollo Social.En reunión con autoridades electas de todos los municipios, el secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado, Gerardo Morales anunció que en la actualización de la estrategia Impulso Social se contempla agregar 50 nuevos polígonos de atención a los 339 existentes. La Sedeshu capacitó a los alcaldes electos y sus equipos para la correcta manera en que pueden acceder a los programas sociales.La leonesa diputada federal del Partido Verde y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Beatriz Manrique, asistió a la presentación del ‘Diagnóstico para Energías Limpias’ del Consejo Coordinador Empresarial, donde saludó al presidente de este organismo Juan Pablo Castañón y al próximo subsecretario de Semarnat, José Luis Lezama, con quien habló sobre los retos en eficiencia energética. Por cierto, hay una iniciativa presentada por la legisladora en Guanajuato, que se espera sea aprobada.