Corredor Industrial

Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. Luego de 23 años la industria del tequila en México registró su cifra más alta, reportando un crecimiento de enero a agosto de este año del 11.4% en comparación a lo sucedido en el mismo periodo, pero de 2017.En este año, las 155 empresas dedicadas a la producción de tequila lograron la cifra más alta de producción en lo que va del año, alcanzando los 214 millones de litros de tequila producidos, con alta calidad verificada y certificada por el CRT, organismo encargado de la evaluación de la conformidad de nuestra bebida nacional.Del total de la producción en estos ocho meses del presente año, 112 millones de litros son de tequila 100% de agave y 102 millones de litros de la categoría tequila.Estos datos seguramente están en la carpeta de varios inversionistas entre ellos en los de la familia Fox Lozano que de acuerdo al Registro Público de Comercio de San Francisco del Rincón en mayo pasado registraron la sociedad denominada Weber Azul S.P.R. de R.L. de C.V.De acuerdo al documento, el objeto social principal es la producción mediante la siembra, cosecha y comercialización, de agave y cualquier otro producto del campo además de la compra, venta, importación de agave y cualesquiera otros granos o vegetales para la industria alimenticia.Ya que hablamos de emprendedores y nuevos negocios, el que también probará suerte, en este caso en el sector hotelero es el cantante y compositor Marco Antonio Solís.En el Registro Público de Comercio de Morelia aparece Mansión Solís Hotel y Spa S.A. de C.V.El domicilio que aparece es el de avenida Acueducto número 852, en la colonia Chapultepec Norte en Morelia, domicilio en donde llegó a vivir el cantante michoacano.Pero mire, Marco Antonio Solís no es el único giro que quiere explorar, también en septiembre del año pasado registró Metales y Minerales Preciosos Stone, S.A. de C.V.En el objeto social describe que se dedicará a la compra-venta, importación, exportación, distribución y comercialización de materiales y minerales metálicos y no metálicos en todas sus modalidades para uso de la extracción.Las semillas y chiles producidas en Salamanca podrían ser comercializadas en Perú y otros Países de Sudámerica.En la pasada Expoalimentaria 2018, evento que se realizó en la última semana de septiembre en Perú, asistió un grupo de productores guanajuatenses buscando hacer negocios por aquellos lares, y la respuesta fue buena, esperando que antes de concluir el año puedan darse los primeros envíos.El viaje fue organizado por José Rafael García, consultor en agronegocios del Despacho JAF en Salamanca en alianza con la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (Cofoce) al frente de Luis Ernesto Rojas Ávila.Una vez que se consoliden las PyMes de Salamanca en Sudámerica, el siguiente plan en la bitácora es ir por el mercado de Alemania y el canadiense.La bota fabricada en León es uno de los estilos de calzado que más presencia tiene en el mundo.Durante la historia diversas personalidades de la política, los espectáculos y el deporte han compartido su gusto por este estilo de calzado ya sea en video o por fotos como es el caso de Stevie Woltz, luchador profesional.El personaje mejor conocido como Adam Page compartió en su cuenta de Twitter sus nuevas botas de la marca Cuadra y el CM de la empresa leonesa le contestó que les agradaba ver que nuevamente había adquirido un par de botas más de la marca, y que estaban seguros de que le encantarán y se le verían increíbles.El estado de la cuenta @TheAdamPage logró 101 comentarios, 102 retuits y más de 2 mil 900 me gusta.