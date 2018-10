Depósitos personales 

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Últimamente he tenido la suerte de tener un poco de tiempo libre. Una novedad en mi vida, cosa que no tenía, yo creo, en los últimos dos años. El primer día que dije: en cuanto salga por la puerta del trabajo no tendré ni exámenes, ni entregas, ni tesis, ni nada esperándome en casa con tic tac constante.Sorpresivamente me dio un síndrome de abstinencia. Como si me sintiera una inútil por tener tiempo libre. Como si estuviera desperdiciando mi tiempo. Como si no fuese a llegar a una meta que no acabo de ver de manera nítida.Se lo conté a una amiga y me dijo que era una tonta. Tal cual. Las amigas directas que elige una son una perla. Me dijo que me diera permiso de perder el tiempo. Que me aburriera. Que reconectara. Algo bueno saldría de eso.Parece ser que mi amiga se puso de acuerdo con el universo porque la compañía de internet decidió unilateralmente arreglar unos desperfectos y me dejó sin internet un mes entero. Un drama.Recién salida del master y no me podía chutar a modo obsesivo las series que fui posponiendo hasta terminar las clases. Pues aún más tiempo disponible para Maca. Tanto rato de aburrimiento me hizo recordar la vez que me quedé sin gasolina en medio del malecón.Los pongo in situ: tenía unos cuantos años menos, me acababan de (como se dice dramáticamente) “romper el corazón”, tenía unos exámenes que no se me antojaban nada, crisis existencial y en mi distracción un tanque vacío en pleno malecón. Llovió encima. La luna ni se apareció para amenizar la noche. La viva imagen de desolación era yo.Y creo que la falta de gasolina era la metáfora perfecta de mi situación. No había hecho depósitos a mi ánimo en mucho tiempo. No había prevenido las clases y el estrés estaba bailando la conga en mi estómago. No me había cuidado. Y ahora estaba allí... en una crisis provocada por mí misma (exceptuando la ruptura) porque en mi inconsciente de niña de los noventas, me va bien el drama.Pues no, así no se puede. He conocido mucha gente que vive la vida normal de todos pero que hace tantos depósitos a su vida, tantas inversiones en pasarla bien que cuando llegan momentos de crisis no se encuentran con el tanque vacío, sino que tienen una gran reserva para llegar a un puerto seguro.Hay gente para la que el leer, tomar el té, unirse a un equipo de futbol, ir al cine, correr maratones, ser una foodie o amar a un gato es una inversión en su felicidad. Por tonta o pequeña que sea, es importante meterle gasolina a los días.No estoy diciendo que sea una experta, pero luego no digan que no se los advertí.Saludos desde mi gasolinera personal.