Encuentran cadáver de un hombre en colonia El Tlacuache

Un hombre fue encontrado sin vida sobre un terreno baldío en la colonia El Tlacuache. El hecho sucedió a las 2:28 de la madrugada del jueves sobre el bulevar Francisco González Bocanegra, esquina con el bulevar Francisco Villa.

Peritos ubicaron en el lugar, y en el mismo, restos de autopartes que hacen presumir que la víctima fue arrollada. El Sistema Único de Emergencias (911), recibió el reporte de un hombre sin vida que fue visto por testigos en la orilla de un terreno baldío.

Oficiales dePosteriormente, acordonaron el área y solicitaron el apoyo de paramédicos que certificaron el deceso.

Es un hombre de entre 25 y 30 años de edad, de tez morena, complexión robusta, cabello corto y oscuro; a unos metros de donde fue localizado el cuerpo, los oficiales encontraron un par de tenis aún con las agujetas atadas.

Agentes del Ministerio Público fueron informados del hecho y cómo de manera inicial se dijo que podría haber sido ejecutado, y ese momento se solicitó el arribo de elementos de la Unidad Especializada en Homicidios.

Vestía una playera azul, sudadera morada, pants guinda y un bóxer en color azul, además portaba en su oído izquierdo un audífono rojo conectado a un teléfono.

El cruce fue delimitado mientras peritos levantaron indicios. Después de un par de horas, el cuerpo de la víctima fue trasladado al anfiteatro para practicarle la necropsia que confirme la causa de muerte.

Hasta ayer el joven no había sido identificado y autoridades no habían revelado el motivo de su muerte.