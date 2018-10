“Se trabaja en localizar a testigos que hayan visto algo y que brinden mayor información, también se espera que mejore para nos brinde su declaración”, informaron autoridades ministeriales.

Es empleado del, el joven atacado a balazos la tarde del jueves en la comunidadLa víctima está delicada y no ha podido rendir su declaración ante el Ministerio Público.Sólo su papá interpuso la denuncia en su nombre, ya que las lesiones que tiene ponen en peligro su vida.Según lo informado por el enlace de Comunicación Social, Gabriela Pérez, no cuentan con datos de cómo fue agredido el joven.el joven estaba en el yonke cuando fue atacado a balazos.Información preliminar que se generó en el lugar de los hechos, afirmaba que habían sido dos hombres en una motocicleta roja los que lo atacaron.Esto no lo confirmó el Ministerio Público y agentes esperan que Daniel pueda mejorar para que rinda su declaración y brinde mayores datos de los agresores.El suceso ocurrió en ela la altura del kilómetro 1.Daniel no tiene adiccionesy su padre dijo que no sabe si ha tenido problemas con alguien.