VIDEO. Tres personas linchadas; pobladores engañaron a la policía para matarlos

El presidente municipal de Tulancingo Fernando Pérez Rodríguez confirmó que las tres personas retenidas en Santa María Asunción, fueron linchadas esta tarde a golpes y con arma blanca, acusadas de robar casa habitación.





Durante entrevista telefónica con Ultra Noticias, el alcalde denunció que la policía municipal fue engañada por grupos de personas sobre el lugar donde estaban retenidos los acusados, lo que dio tiempo para consumar los linchamientos.

“Nos tomaron el pelo, porque nos reportaron un lugar que no era, acudimos al sitio, no había nada, luego nos reportaron otro sitio, fuimos, tampoco había nada.



“Lamentablemente no nos dejaban pasar, hasta que llegó una cantidad importante de fuerza policiaca pudimos penetrar, pero fue tarde”.