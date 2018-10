“Fue muy importante. Gustavo Saggiante fue basquetbolista de nivel nacional. Él jugaba con el equipo de Tampico, y había una rivalidad muy fuerte porque había tres equipos muy fuertes; Chihuahua, la Ola India de Tampico y la Ola Verde de Poza Rica, Veracruz”.



“Lester Lane ya también murió. Tuvo un problema cardiaco en Puerto Rico; cuando se terminó la época él se fue a trabajar a Puerto Rico y allá tuvo ese problema cardiaco”, comentó Alfredo Jacobo, seleccionado nacional que si bien quedó fuera de la convocatoria de los Juegos Olímpicos de 1968, sí estuvo dentro del proceso y la época del combinado nacional que fraguaría un quinto lugar olímpico y donde Gustavo Saggiante fuera clave en sus inicios como entrenador.

INICIADOR DEL BALONCESTO EN LEÓN



“Gustavo siguió la escuela de Lester Lane y en 1971 nació la Liga Profesional de Basquetbol, que en aquel entonces se llamaba CIMEBA, que era el Circuito Mexicano de Basquetbol, donde se fundó Lechugueros y ahí estuvimos los tres”, comentó Jacobo.

Uno de los primeros elementos en unirse al proyecto de losfalleció esta madrugada en la ciudad de León.Ícono del baloncesto no solo leonés, sino nacional,fue parte de aquella época dorada de la disciplina en el país, cuando se recibieron los Juegos Olímpicos de México en 1968; en aquel entonces,era auxiliar de Lester Lane, el coach del equipo mexicano que hiciera funcionar el engranaje en el que también destacaban Arturo Guerrero y Alfredo Jacobo.Tres años después, en 1971,se mantuvo como entrenador, y ante la fundación del Circuito Mexicano de Basquetbol, nacieron los Lechugueros de León, donde parte del equipo nacional se uniría para en la primera temporada, convertir en campeones a los leoneses.Mientras tanto, para Arturo Guerrero, ale guarda un recuerdo importante en su vida deportiva: “A Gustavo me lo encontré en la selección nacional cuando llegué en el 65 a México y posteriormente nació una gran amistad. Y cuando se conformó el equipo de 1971 él me habló y me dijo que quería venirse para acá. Hablé con los directivos, para ver la posibilidad de que estuviera con nosotros y se hizo la contratación de Gustavo”También sobre los primeros dueños de los Lechugueros, Guillermo Pons, Tobías Hernández, Benjamín Jacobo, Arnulfo Saldívar y Antonio Jurado, quienes dieron la oportunidad de abrir una historia a partir de Gustavo Saggiante, que hoy, con su fallecimiento, ha quedado grabada en letras de oro.