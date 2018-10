Los tres principios más importantes de Jeff Bezos

Foto:Amazon Press

Por más de 20 años el trono del hombre más rico de Estados Unidos estuvo ocupado por Bill Gates, sin embargo, en días recientes, la revista Forbes, que se encarga de hacer la lista de los 400 hombres más ricos de esa nación, nombró a un nuevo rey, y no es más que Jeff Bezos, fundador de Amazon, con una fortuna de 160 mil millones de dólares. ¿Pero cómo le hizo este personaje para estar en la cúspide?fue fundada en 1994, justo el año en el que Bill Gates comenzó a encabezar la lista del hombre más rico hasta su reciente caída al número dos. En ese tiempoha ido puliendo un modelo de negocio que ha pasado por grandes cambios desde que comenzará vendiendo libros en el garaje de su casa.Muy pronto pasó a diversificar su oferta a discos, videojuegos, ropa, muebles, electrónicos, software, creciendo cada vez más hasta nuestros días, en donde prácticamente uno puede comprar lo que sea.No hay que confundir ser austero con ser tacaño.. Cuenta la historia que, en el inicio de la compañía, Bezos construyó su propio escritorio con una puerta a la cual le puso patas pues se percató que estas eran más baratas que un escritorio. Hoy en día, su escritorio sigue siendo una puerta (no la misma de sus inicios), pero es una seña de la austeridad que practica. A lo largo del mundo, en las oficinas de Amazon, el “escritorio puerta” es un símbolo. En palabras de Bezos “Tratamos de no gastar dinero en cosas que no le añaden valor al cliente”.Hoy incluso, los empleados que aportan ideas para ahorrar costos en Amazon son premiados con el “Premio Escritorio de la Puerta” que es una versión en miniatura de este tipo firmado por él.En el centro de la empresa está el cliente. Es muy sabido que Jeff Bezos tiene una clara obsesión con el cliente pues es la única forma de realmente entenderlos e incluso pensar como ellos. Si Amazon es hoy el mayor retail del mundo es porque siempre se ha preocupado por cubrir sus necesidades y por mejorar su experiencia.Una de sus frases dice que al enfocarte en la competencia tienes que esperar a que salga un competidor para hacer algo, mientras que si te enfocas en el consumidor siempre serás pionero.Otra de las razones por las cuales Jeff Bezos considera al consumidor importante es por el poder que tienen un cliente insatisfecho, quien en el medio tradicional puede emitir su molestia hasta con 6 personas, mientras que online ese poder crece exponencialmente al poder transmitirlo a cerca de 6,000.Sin lugar a duda el tercer elemento que ha hecho exitoso a Jeff Bezos es su visión a largo plazo. L sabía que su negocio no iba a ser el de libros y que a largo plazo su negocio sería otro. En cuanto a su incursión en la bolsa de valores, tampoco ha buscado una rentabilidad a corto plazo, pues siempre ha creído en el crecimiento a largo plazo.Su idea firme de la importancia de pensar a largo plazo es tangible en el proyecto “The Long Now” que consiste en la construcción que mandó a hacer en el desierto de Texas de un reloj de 60 metros que contará el tiempo durante los próximos 10,000 años al respecto dice, si miras a largo plazo puedes resolver problemas que no puedes arreglar de otra manera.