Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Vecinos de la colonia 5 de Mayo, ensolicitaron acciones de fumigación al personal de la, derivado de su preocupación por algunos casos de dengue clásico y otros padecimientos trasmitidos por mosquitos.El documento fechado el 1 de octubre del año en curso, es firmado por más de 50 personas, muestra el sello de recibido de la dependencia que, hasta el momento, no lo ha atendido. El oficio está dirigido al jefe jurisdiccional Basilio Velazco Hernández y fue entregado por el delegado local, Gelasio Medrano Gómez.Por tal motivo, los habitantes decidieron hacer pública su queja, pues aseguran que la causa de la desatención “es que la Jurisdicción Sanitaría 10 no cuenta con presupuesto para la compra del combustible que permita activar sus bombas fijas y manuales”, detallaron.Comentaron que han solicitado apoyo del ayuntamiento de Huejutla y, hasta el momento, tampoco han recibido respuesta a sus peticiones.Vecinos de ladijeron que es responsabilidad de la autoridad municipal y del sector Salud atender las necesidades que presenta la población.Por último, señalaron que esperarán unos días y en caso de no recibir respuesta positiva a su solicitud de fumigación, acudirán con otras instancias gubernamentales.Todos están viendo: