“Sabemos que la clausura del basurero local, motivada por vecinos de la zona norte de este municipio, alteró el rol de recolección en esta ciudad y debemos aguantar para evitar problemas más agudos de contaminación y contra la salud”, agregaron.



Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Delegados de barrios y colonias depiden a sus vecinos no sacar la basura a la calle para evitar la acumulación de desperdicios que, además de dar mala imagen, contamina el ambiente.Por lo anterior, los conminaron a esperar el sonido de la campana que anuncia la presencia de las, “mientras tanto es mejor conservarla al interior de los hogares para evitar que los perros urgen en ella”.Mientras tanto, calles de la Zona Centro y varias colonias de la ciudad presentan montones de basura que no han sido recolectados porque hasta el momento no hay dónde depositarlos.Finalmente, señalaron que las autoridades trabajan para solucionar el problema y recalcaron que es necesaria la colaboración de los vecinos para evitar mayores complicaciones.En tanto no se solucione el problema por la falta de un vertedero municipal, señalaron delegados de la región.Todos están viendo: