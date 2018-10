Aprueban modelo de 'pacificador de Morelia', pero no al Secretario de Seguridad Pública

LOS QUE APOYAN

PIDEN CAMBIAR A SECRETARIO



“Considero que no deberíamos de ratificarlo. Sí ha habido planteamientos entre los próximos regidores de oposición, pero por cuestión de respeto al ayuntamiento, en su momento, es decir, a partir del miércoles 10, podremos dejar más certera la opinión del tema”.

APOYAN A 'PACIFICADOR'

ESTO HARÁ BERNARDO MARÍA LEÓN OLEA



“A la policía municipal por muchos años le quitaron casi todas las facultades que tiene una policía en cualquier otra parte del mundo. Por más de cien años le quitaron la facultad de recibir denuncias, hacer investigación y atender victimas”, expuso Bernardo León Olea.



“Estas facultades las vamos a desplegar en todo su potencial para que la policía pueda hacer todo su trabajo. Con la nueva policía vamos a ir a atender a la victima, pero no solo a hacer el tramite de la denuncia, sino a atenderla, cuidarla, protegerla”.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Mientras el modelo de policía que se plantea instaurar en León tiene una aprobación general de diputados y futuros regidores implicados en la seguridad de León, sus opiniones se dividen sobre la continuidad deJunto con la presentación del nuevo modelo de policía que se pretende instaurar al renovarse el ayuntamiento leonés, y que será coordinado porel presidente municipaladelantó que solicitará la ratificación del actual titular de la SSPL.Tras estos anuncios que se hicieron el pasado viernes, diputados locales de la recién renovada legislatura y algunos de los regidores que tendrán que aprobar la ratificación dedividieron opiniones sobre el encargado de la seguridad en León.El legislador estatal del Partido Acción Nacional y presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones en esta legislatura,enfatizó que “no es momento de repartir culpas, sino a meternos de lleno en el tema de seguridad”.Por ello indicó que “lo más celebrable es que tanto el gobernador, como los alcaldes y los que tenemos autoridades electa tenemos el ánimo de involucrarnos de lleno en el tema de seguridad, que es la más alta demanda de la sociedad”.Entonces externó que “haría la petición de volver a dar el voto de confianza tanto a Luis Enrique, como a este modelo que llega de Morelia, que todo mundo habla de que funcionó bien”.El también legislador local panista que representa al distrito XXI de León,felicitó “la determinación del alcalde Héctor López Santillana, asi como el Gobernador Diego Sinhue, en cuanto a darle prioridad a la seguridad”.Destacó que “la ciudadanía está esperando resultados a corto plazo”, y se dijo confiado en que el nuevo modelo de Policía dará resultados antes de un año, como lo afirmó el Primer Edil el pasado viernes.Pero en contraparte, el próximo regidor del Ayuntamiento de León del Partido Revolucionario Institucional,destacó que “si queremos resultados distintos tenemos que hacer cosas distintas, y a mi no me gusta la ratificación”.Su futura compañera en el colegiado local,indicó que “a pesar de la estrategia que propone Bernardo León ,la cual me parece buena, no considero que el Secretario deba de ser ratificado. No ha dado resultados en estos tres años, por el contrario, los leoneses nos sentimos inseguros”.Sobre el asesor que coordinará la estrategia de nueva policía, el regidor priista indicó que, “con él, hay que dar el beneficio de la duda, las cosas las hizo bien en Morelia y por el beneficio de los leoneses esperemos que aquí también resulte”.Añadió que “está probado que en Morelia este programa ha dado resultados, hay que analizar la estrategia que se pretende en León, no solo en la forma, sino en fondo y revisar bien que costo tendrá para los leoneses su aplicación”.el hombre al que atribuyen transformar a la Policía de Morelia en una fuerza responsable y cercana a la gente, busca repetir su éxitoEl alcaldeanunció un nuevo modelo de seguridad para la ciudad y confirmó que seráquien coordine su puesta en operación.explicó que el modelo de Policía de Proximidad y Justicia Cívica, a desarrollarse hasta 2021, tiene siete elementos principales: mediciones confiables del número de víctimas, articular la política criminal, concretar la Policía de proximidad y abatir el porcentaje de quienes no denuncian.También disminuir la impunidad, desarrollar una Policía de calidad y sancionar con trabajo comunitario a infractores para cortar conductas que puedan suponer el eventual inicio de una actividad criminal.La policía leonesa se renovará con nuevas facultades mediante un modelo que se aplicó en Morelia, Michoacán, con el cual aseguran que cambiará totalmente la relación de los agentes con ciudadanía y víctimas de delitos.En rueda de prensa realizada el viernes, Bernardo María León Olea, el asesor contratado por el gobierno local, presentó los siete puntos medulares de esta nueva estrategia, aunque esta aún no se ha definido totalmente.El proyecto de nuevo modelo policíaco contempla que se integren mil 300 policías más, así cómo la implementación de juzgados cívicos y el cambio de multas por servicio comunitario para infractores.Pero la médula de este nuevo modelo son las facultades que retomarán los policías municipales.Pero detalló que con la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el articulo 132 se contempla la atención a victimas, además del trabajo de mediación, mientras que el articulo 221 permite la investigación a las policías municipales.Aunqueseñaló que en León, “estaremos promoviendo ajustes legales que nos permitan trabajar mejor”.Esto incluirá una mayor facilidad para denunciar hechos delictivos, pues recordó queaunque no se tiene definido en cuanto tiempo se logrará el objetivo.Con este modelo, aseguraron que “cambia totalmente la relación policía–victima”, y se tendrán metas trimestrales, “todos los que vamos a estar involucrados en el proyecto vamos a estar sometidos a bastante presión”, comentó el consultor.