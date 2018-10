¡Atención!, ¡Se busca! María de Jesús lucha por encontrar a Karla Donají

SEMEJANZAS

SI KARLA REGRESA, NO DEJARÍA QUE SE FUERA



“Ella es muy seria, es una buena niña… mide 1.52, es muy delgadita, pelo largo hasta la cintura; quebrado su pelo. Ojos cafés, morena clara”.



“Por ratos me tranquilizo (…) pero todo el día tengo en el pensamiento a mi hija, pero llega en el momento en el que me caigo, que siento que ya no puedo seguir adelante”.



“Yo no le reclamaría nada, sólo la abrazaría y le diría que la quiero mucho y que no la volvería a dejar que se fuera”.

La esperanza de encontrar a su hija con vida, el miedo de no saber cómo estará y las frases de “jamás pensé que me ocurriría a mí”, son las ideas que rondan la cabeza de una madre que desde hace más de 14 días desconoce el paradero de su ser querido.Se llamade 23 años regrese a su hogar.Y es que,La mamá de la joven desaparecida cuenta dos tipos de esperanza: la primera que su hija permanezca con vida, la segunda, que pronto regrese a casa.Las características de la ficha de desaparición de, tiene similitudes con el físico de su madre.Una mujer de, de labios pequeños pero voz fuerte: fuerte para pedir que su hija regrese.Tras tomar aire y soltar un suspiro,, quien como cada fin de semana acudiría a visitarla para pasear y quizá visitar Real del Monte, su pueblo mágico preferido.Sin embargo,, el resultado fue el mismo: Karla nunca respondió.“Le gusta comer verdura, le gustan las ensaladas a mi hija”, recuerda María de Jesús Valdés con una ligera sonrisa en su rostro, que mantiene apenas unos segundos porque su hija, no está.Una vez más suspira, para alzar el tono de voz y decir que tener a un hijo lejos “es desesperante”.Entre sollozos, María de Jesús, cuenta que es doloroso no saber el paradero de Karla y sólo pide que busquen, que localicen con vida a su hija.Karla Donají Téllez Valdés desapareció el 23 de septiembre, su ausencia se suma a la de Brenda Saraí Cabañas Olvera, de quien se desconoce el paradero desde el 5 de septiembre.Dichas desapariciones han provocado movilizaciones en la capital de Hidalgo organizadas por integrantes de la sociedad y asociaciones civiles, quienes exigen al gobierno estatal su localización.