De ser culpable, Cipriano Charrez deberá asumir responsabilidad; no habrá impunidad: Morena

Lo que dicen los diputados

HABRÁ QUE DESAFORAR A CIPRIANO: FERNÁNDEZ NOROÑA

MORENA HIDALGO: AUTORIDADES DEBEN ACLARAR EL ACCIDENTE

El grupo parlamentario del, en la Cámara de Diputados, señaló que en caso de que el legislador federalresultara involucrado en el accidente automovilístico donde una persona murió calcinada, deberá asumir su responsabilidad, agregó que no habrá impunidad.A través de un comunicado de prensa, losde Morena en San Lázaro fijaron postura ante el accidente ocurrido esta madrugada en Ixmiquilpan, donde falleció una persona durante una carambola de cuatro vehículos. Uno de ellos, supuestamente pertenece a Cipriano Charrez, quien habría escapado del lugar.El Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados solicitó a las autoridades competentes investigar a fondo los hechos ocurridos, deslindar responsabilidades y hacer justicia.“Estaremos en espera de la versión oficial de las autoridades que permita identificar a los involucrados y probables responsables de estos hechos”, agregó.El diputado federal, señaló en su cuenta de Twitter que ya está el primer caso para demostrar que el fuero no es impunidad. “Habrá que desaforar al diputado Cipriano Charrez”.señaló que las autoridades deberán aclarar el accidente ocurrido en Ixmiquilpan con saldo de una persona calcinada en el que fue involucrado el diputado federal Cipriano Charrez.De existir responsabilidad por parte del Ex alcalde de Ixmiquilpan, Morena actuará en consecuencia con lo establecido por sus estatutos.“Sin embargo, rechazamos cualquier intento de criminalización a priori en contra de las personas involucradas en el lamentable accidente”, apuntó dicho partido a través de un comunicado de prensa.Agregó que la autoridad jurisdiccional deberá deslindar responsabilidades según las consideraciones de derecho.Morena en Hidalgo respaldó la posición del presidente de la Mesa Directiva de la, Porfirio Muñoz Ledo, cuando afirma que el fuero no es sinónimo de impunidad para integrantes de ese partido o para cualquier funcionario.Además, ese partido presentó sus más sinceras condolencias para los familiares de la persona que resultó fallecida en el accidente.Todos están viendo: