“Para nosotros ésto no es nuevo (las auditorías), se deberían de preocupar las universidades de este Estado, como la Universidad de Francisco I. Madero que participó en la Estafa Maestra”.

“NO HAY MÁS CIEGO QUE EL QUE NO QUIERE VER”: RECTOR de la UAEH

“Nosotros estamos muy contentos porque finalmente para aquellos que a lo mejor su formación académica no les permite entender que después de un fallo de la Suprema Corte de Justicia ya no hay nada, pues bueno, no hay más ciego que el que no quiere ver”.



, rector de la, señaló que aquellas instituciones educativas vinculadas con la llamada ‘Estafa Maestra’, son las que deberían preocuparse por transparentar sus recursos.Tras la inauguración del Lengua y Cultura Fest, el rector de la UAEH enunció que desde 2017, a la fecha, a la institución que preside le han realizadoPor tal motivo, enunció que en el tema de transparencia tendrían que “preocuparse” la Universidad Politécnica Francisco I. Madero; sede involucrada en el desvío de 185 millones de pesos que documentó la Auditoria Superior de la Federación (ASF).Pontigo Loyola se pronunció “a favor de la”. Sin embargo, acotó que es competencia de la Auditoría Superior de la Federación y agregó que por encima de dicho organismo “no hay otro más”.Las declaraciones del rector de la UAEH derivan del amparo que laotorgó el 3 de octubre a la institución.Así fue: Falla SCJN a favor de la UAEH, no tendrá órgano interno de control Ésto, contra el Órgano Interno de Control que nombró el Congreso de Hidalgo para auditar dicha casa de estudios., coordinadora de la bancada del PRI en el Congreso Local, señaló que luego de la sentencia de la SCJN deberá buscarse una norma para equilibrar la autonomía de la UAEH.AM Hidalgo lo publicó: Congreso deberá equilibrar ‘autonomía’ con ‘mecanismos anticorrupción’ en UAEH: Perusquía Al respecto, el rector Adolfo Pontigo señaló:Asimismo, agregó que la UAEH “no está reñida con nadie, ni está peleada con la transparencia, somos un ejemplo de eso; y si no... búsquenle quiénes son las instituciones más reconocidas en transparencia y, perdón, ahí no está el Legislativo ni el Ejecutivo del Estado”.Todos están viendo: