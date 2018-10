Rechazan diputados de oposición ratificación de Carlos Zamarripa, piden someterlo a votación

DOBLE INTERPRETACIÓN A LEY



"A partir del planteamiento de la reforma para cambiar la Procuraduría en la Fiscalía General (que todavía no se concreta) se hicieron algunos artículos, otros están pendientes y otros se modificaron, y eso permite que haya una interpretación para ambos lados", expuso.



"Buscaremos que se someta a aprobación, ya estamos estudiando cómo presionar lo suficiente para que se haga. No entiendo por qué el recelo si al final no se necesita una votación calificada, basta la mayoría (19 votos)", concluyó.

NO QUIERE DEBATE EL PAN



"He platicado con obreros, campesinos, líderes de colonos y empresarios, todos ellos no están a favor de que Zamarripa siga en ese puesto, pero el partido oficial tiene los votos garantizados y no quieren escuchar el debate ni razones ajenas", afirmó.

ACTIVISTA LAMENTA NO HAYA VOLUNTAD POLÍTICA



"Morena debería ser un verdadero contrapeso al Ejecutivo y no lo ha sido, parece que esta Legislatura tampoco lo será", acotó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Diputados de oposición y activistas se niegan a lacomo Procurador General de Justicia del Estado de Guanajuato.Además consideran que ese nombramiento debe pasar por el Congreso del Estado.El jueves pasado,declaró que Zamarripa no necesita la aprobación del Poder Legislativo para continuar en su cargo, que bastaba con un aviso de continuidad, y esto provocó críticas entre partidos de oposición.diputada local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y secretaria de la Comisión de Justicia, sostuvo que la ley permite una doble interpretación y es de lo que se valen los panistas para tomar esta decisión.Manifestó que al entrar Diego Sinhue como gobernador, implica que se está haciendo un nombramiento (el del Procurador) y debería ser aprobado por el Congreso, pero los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) minimizan esta necesidad porque él ya ocupaba el cargo.de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se mostró en contra de este acto y acusó que el partido azul está en contra de escuchar a los ciudadanos.Agregó que AN quiere hacer lo mismo que hace seis años, cuando los diputados consideraron que al ya haber pasado por Congreso no era necesario volver a aprobarlo., lamentó que si hubiera voluntad política de los legisladores mínimo lo votarían y se tendría la oportunidad de conocer la postura de la oposición.Consideró que Ernesto Prieto, coordinador de la bancada de Morena, será un factor clave en este proceso y allí se verá si realmente cumple con su ideología política.Con el propósito de evitar quesiga en el cargo, Andrés lanzó una petición enhasta el momento ha recaudado mil 553 firmas de las 2 mil 500 que busca.