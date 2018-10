Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La explosión de un polvorín en el municipio de Sanctórum, al oeste del estado, dejó como saldo, una de ellas de gravedad.Personal de Protección Civil, de la Comisión Estatal de Seguridad y soldados de la XXIII Zona Militar acudieron al lugar para acordonar la zona y descartar riesgos para la población.El estallido ocurrió alrededor de las 12:30 horas.El gobierno estatal informó que la Secretaría de Salud (SESA) brindó atención médica oportuna a dos personas que resultaron lesionadas tras laregistrada en unen ese municipio, las cuales fueron trasladadas al Hospital General de Calpulalpan.El reporte médico de la SESA citó que los heridos son Guillermo "N", de 60 años de edad, con quemaduras de segundo grado en el 90 por ciento de su cuerpo, y Luis Enrique "N", diagnosticado con lesiones leves que no ponen en riesgo su vida.Luego del siniestro el Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala (CRUMT) desplegó unidades de emergencia al lugar para constatar que no existieran más personas lesionadas.Además, el Heroico Cuerpo de Bomberos realizó trabajos para sofocar el fuego y las brasas en el lugar, a fin de que no se presentara otro incidente.El gobierno tlaxcalteca informó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) colaborará en la investigación del incidente con las autoridades de la XXIII Zona Militar al tratarse de un asunto que compete a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).