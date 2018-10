Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

*** BIENVENIDO.- Ya era hora. Los leoneses estábamos urgidos de una buena noticia en materia de Seguridad.* RECONOCIDO.- Bernardo León Olea, profesor y escritor convertido en comandante policial, autor de transformar la Policía de Morelia y reducir los crímenes, firmó contrato en León.* ENVIDIA.- Un líder empresarial confió a am que Bernardo León rechazó la invitación para trabajar en el gobierno de Diego Sinhue.* TAMPOCO.- El reconocido jefe policiaco tampoco aceptó la invitación del alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz.* DE PRIMERA.- En cambio, Bernardo firmó con nuestra ciudad y fue presentado como asesor del Fideicomiso de Seguridad integrado por autoridades y ciudadanos.* SORPRESA.- La sorpresa es que empezó a trabajar por los leoneses, desde la distancia, hace semanas. Integrantes del Fideicomiso revelan que ya armó un grupo de 50 profesionistas de diferentes carreras, algunos con maestría.* EL PERFIL.- Los 50 nuevos agentes tienen una característica en común: les gusta investigar y están comprometidos con su nueva profesión.* EN APUROS.- En fin, los leoneses ya tenemos una esperanza pero Irapuato, Salamanca y Celaya no ven la salida. Faltan cinco días para el inicio de nuevas alcaldías y no se atreven a ratificar a los actuales jefes policiacos o anunciar cambios.*** DEL NEW YORK TIMES.- El éxito de Bernardo León Olea trascendió fronteras. The New York Times difundió un reportaje de su labor, titulado “Para alejar la violencia, una ciudad mexicana transformó su policía”.* EJEMPLO.- La periodista Paulina Villegas del New York Times retrató la transformación de la Policía de Morelia. Describe a los agentes cercanos a los vecinos, organizando grupos de WhatsApp y levantando a domicilio denuncias y quejas.* RESULTADO.- En 2017, el año con mayor incidencia criminal en México –falta el 2018-, la cantidad de asesinatos se disparó en Michoacán pero en Morelia disminuyó en 18% en relación al 2016, cita el diario más prestigiado del mundo.*** PREGUNTA.- Panistas, priistas y hasta morenistas, se sorprendieron al notar la presencia del priista Javier Aguirre, ex delegado de Gobernación en el mitin leonés del presidente Andrés Manuel López Obrador.*RESPUESTA.- Resulta que Javier Aguirre tiene amigos en Morena y fue invitado directamente por el embajador de AMLO en Guanajuato, Mauricio González.*** PRESENTES.- El mitin de AMLO en la Plaza Principal de León sacó el “otro yo” que todos llevamos dentro. El diputado federal ex priista Miguel Ángel Chico, aplaudía cada palabra que pronunciaba López Obrador.* A LA VISTA.- Priistas y panistas conversos a Morena, se esmeraron en hacerse notar como fieles seguidores de la izquierda.* OTRA CARA.- En cambio, Ricardo García Oseguera, amigo de AMLO desde la primer campaña presidencial, discretamente coordinaba cada detalle de la visita.* DOS CONDUCTORES.- García Oseguera y Aurelio “Chachis” Martínez fueron los choferes de López Obrador y de cuatro jóvenes encargados de la seguridad del Presidente. Ninguno de los “guardias” venía del Estado Mayor pero fueron eficaces en controlar el entusiasmo morenista.Que repita la dosisam publicó el 6 de septiembre el reportaje en que The New York Times describía los resultados logrados por Bernardo León Olea durante su gestión en Morelia. Uno de los indicadores de su trabajo fue que con las nuevas reglas del juego que consiguió la policía de proximidad, la cantidad de delitos reportados a la policía moreliana se disparó de 435 en 2016 a más de 5,000 el año siguiente. Ayer advirtió que aumentar las denuncias recibidas no debe confundirse con mayor incidencia delictiva.