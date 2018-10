“Combate a la inseguridad”

Muchos son los cuestionamientos que he escuchado sobre la ratificación y continuidad del Secretario de Seguridad Pública de Guanajuato y del Procurador General de Justicia; ninguno con una análisis objetivo sobre la realidad nacional y estatal de la inseguridad, que pone en estado de desventaja a quienes tratan de contener la criminalidad por limitaciones legales, por limitaciones presupuestales, por limitaciones orgánicas y probablemente, lo más grave, por errores estratégicos que en muchos casos tratan de atacar los efectos y no las causas…También veo con buenos ojos el nombramiento de Marco Antonio Sánchez Aparicio, como Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, lo que viene a redondear el equipo de seguridad de Guanajuato, que permitirá a Diego Sinhué, como gobernador y a Luis Ernesto Ayala Torres, como Secretario de gobierno, dar un giro cualitativo para que Guanajuato sea un estado donde se progresa en un entorno de paz y tranquilidad… Si se apoyan en la ciudadanía.“Locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes.” Albert Einstein.Hoy en día, a nivel nacional no hay asunto más prioritario que lograr un entorno de paz y tranquilidad que dé seguridad a todos, el “quid” es: ¿cómo hacerlo?, y la respuesta que se me ocurre es: ¡Haciendo cosas innovadoras!, es decir, haciendo las cosas de manera creativa y con un nuevo enfoque que atienda las causas y no los efectos o que de manera paralela ataque ambos.Si nos remontamos a la época del Imperio Romano, veremos que el ataque de los “barbaros”, que depredaban, robaban, violaban, mataban y secuestraban a los pueblos fronterizos de Roma, se defendía con puestos militares de vigilancia ¡Sí!, pero en esencia con la participación de todos los ciudadanos para defender lo suyo y a los suyos; no era cuestión de juego, era cuestión de supervivencia, como hoy estamos en Guanajuato… Si no me falla la mente, los pueblos de esa época contaban con una torre de vigilancia, en donde un centinela vigilaba el horizonte y tenía a su lado una campana, misma que hacía sonar si divisaba extraños o algún peligro. A la señal de alarma, todos dejaban lo que estaban haciendo, incluidos los que fuera del pueblo estaban en actividades de labranza, corrían a sus casas, tomaban sus armas (arco, flechas, espada, escudo…) y se aprestaban a la defensa. ¡No!, no estoy sugiriendo que todos tengamos espadas en nuestras casas o que pongamos torres de vigilancia; simplemente estoy diciendo que aprendamos de la historia, abramos la mente y pensemos en cosas innovadoras que den resultados… Más adelante, en tiempos de las cruzadas y en la edad media, la defensa de las sociedades se fincaba en las murallas; nadie entraba o salía si no se identificaba y en caso de ataque, se cerraban las puertas y se preparaban para repeler, todos, cualquier amenaza. ¡No!, tampoco estoy sugiriendo que construyamos castillos amurallados (que de alguna manera eso son los fraccionamientos “exclusivos”), lo que si estoy diciendo, es que ambas estrategias y probablemente todas las que han tenido éxito para contener el abuso y el crimen, en la historia de la humanidad, incluida la invasión Nazi en “La Segunda Guerra Mundial”, han tenido un ingrediente que hoy no veo en las estrategias de seguridad nacional y de Guanajuato: ¡La participación ciudadana!...Hoy, los ciudadanos estamos ajenos a los esfuerzos y estrategias de nuestros cuerpos de seguridad y de forma equivocada y estúpida esperamos resultados satisfactorios: ¡Porque para eso les pagamos!... Estamos mal, el problema es de tal magnitud, que todos necesitamos brindar apoyo a nuestros cuerpos de seguridad y atacar el problema de la inseguridad de forma holística, es decir, con un análisis multifactorial y soluciones simples con un entramado sistémico complejo; ello requerirá de nuevos enfoques, propuestas innovadoras y la humildad de los “expertos” para escuchar soluciones que salen de su “expertise”, mismas que pueden ir desde la reconstrucción social verdadera (no electorera), la participación ciudadana efectiva (no simulada), la educación cívica formal (no política), el desarrollo económico efectivo y el desarrollo de la capacidad de razonar de todos los mexicanos, para construir una ciudadanía viva, analítica, critica e inteligente que aporte soluciones y genere acciones efectivas… ¿Querrán escuchar los responsables de la seguridad en Guanajuato?, ¿querrán el apoyo ciudadano?, no lo sé; por lo pronto estoy a sus órdenes para compartir propuestas… ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexión.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx